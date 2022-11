Patti Smith dice que escribir es su forma de arte esencial

"La escritura es mi forma de expresión más esencial", dice a la AFP la artista en Chicago, donde recientemente recibió el prestigioso Premio de Poesía Ruth Lilly.

Smith, quien fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007, es quizás mejor conocida por su álbum punk seminal Horses. Pero la poesía fue un amor anterior, y Horses comienza con versos de un poema que ella misma escribió.

"Interpretar poesía, leer poesía era muy fuerte en Nueva York a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970", afirma. Pero "tenía tanta energía y era realmente una hija del rock and roll, así que estar allí leyendo un poema nunca fue satisfactorio para mí", continúa Smith.

"Fusioné rápidamente mis poemas con algunos acordes como algo que me impulsara a improvisar más poesía, y evolucionó hasta convertirse en una banda de rock and roll", explica.

Si bien el álbum de Smith y su banda obtuvieron elogios de la crítica, la escritura de sus letras siempre se mantuvo como su columna vertebral, dice, señalando como ejemplo su canción Redondo Beach, que inicialmente era un poema.

"A lo largo de todos mis álbumes e incluso en la prosa que escribo, la poesía sigue siendo un hilo conductor", detalla.

Horses es ampliamente considerado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, pero para Smith el mayor éxito de su vida fue su libro Éramos unos niños (2010), una publicación de memorias que le prometió a su mejor amigo y musa creativa, el fotógrafo Robert Mapplethorpe, que escribiría horas antes de que él muriera.

"Nunca había escrito un libro de no ficción, pero él me preguntó si escribiría nuestra historia", recuerda.

Mapplethorpe, que murió a los 42 años, mantuvo con Smith una profunda amistad, romance y un vínculo creativo de por vida.

"Mi mayor éxito en mi vida ha sido el libro que me pidió que escribiera y casi me hace llorar. Robert cumplió su deseo y yo cumplí mi promesa y escribí el libro lo mejor que pude", confiesa.

Éramos unos niños (Just Kids) ganó el Premio Nacional del Libro, uno de los premios literarios más prestigiosos que se conceden en Estados Unidos, y presentó a Smith a una generación completamente nueva de fanáticos, mientras vendía más que todos sus álbumes de música en su recorrido.

La artista dice que los jóvenes solían decirle que Horses les cambió la vida, pero "fue usurpado por 'Kids' ".

"Creo que realmente me abrió muchas puertas", dice. "Ahora, cuando tenemos nuestros conciertos, es maravilloso subir al escenario y ver un mar de personas menores de 30, incluso menores de 25", relata.

"Ver a todos estos jóvenes que están interesados en tu trabajo y dando su energía, estoy muy agradecida por eso", admite satisfecha.

El poder de la gente

Smith, que cumple 76 años en diciembre, señala que no tiene planes de disminuir su producción. Está lista para lanzar A Book of Days a finales de este mes, un volumen basado en las reflexiones de su cuenta de la red Instagram.

También está considerando lanzar un libro como serie titulado The Melting, basado en las publicaciones de su cuenta Substack. Smith ha mantenido su producción prolífica durante años, pero dice que "las cosas no son necesariamente fáciles".

"He tenido que desconectarme toda mi vida", sostiene.

Se considera optimista, pero está "profundamente preocupada y desconsolada" por el estado del mundo en estos momentos, por la crisis ambiental, un aumento global del nacionalismo y la invasión rusa de Ucrania.

"Hay tantas cosas sucediendo simultáneamente en este momento, es abrumador", afirma. "Pero tengo hijos, así que siempre busco en mi mente formas de hacer que el mundo sea mejor para ellos", explica.

Smith cree que perseverar significa escribir a diario y hacer todo lo posible para ayudar a los demás.

"Solo tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y encontrar una manera de mantenernos saludables y ayudarnos unos a otros. Parece tan elemental, pero también es necesario", dice.

Y cuenta que está escribiendo una nueva canción inspirada en las mujeres que protestan en Irán y todavía cree, como una de sus famosas canciones (People have the power), que la gente tiene el poder. "Lo creo absolutamente. Es solo si elegimos usarlo o no. Eso es lo que están haciendo las mujeres de Irán", puntualiza.

"Esa es la única herramienta que tenemos".