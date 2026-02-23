lunes 23  de  febrero 2026
ARTES VISUALES

Londres presenta primera retrospectiva de artista Beatriz González tras su muerte

La muestra es posible por el préstamo de obras de diversas colecciones privadas e instituciones colombianas, además del Museum of Modern Art de Nueva York

Obra de Beatriz González, Decoración de interiores (Interior Decoration), 1981.&nbsp;

Obra de Beatriz González, Decoración de interiores (Interior Decoration), 1981. 

Captura de pantalla/Instagram/@barbicancentre

LONDRES.- Londres abrirá el miércoles, en la Barbican Art Gallery, la primera exposición de la artista colombiana Beatriz González, tras su muerte el 9 de enero, en la primera muestra sobre su arte en Reino Unido y la más grande hasta ahora en Europa.

La galería de arte contemporáneo ubicada en el centro de Londres, presentará, entre el 25 de febrero y el 10 de mayo, mas de 150 de sus obras, principalmente pinturas, procedentes de diversos museos y colecciones privadas.

Lee además
Hombre joven frente a dispositivos tecnológicos para hacer inversiones 
CONTENIDO PATROCINADO

Los mejores momentos para operar en Forex en Latinoamérica
La actriz estadounidense Emma Stone posa en la alfombra roja a su llegada a los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
FOTOGALERÍA

Cine y realeza se encuentran en la alfombra roja de los BAFTA 2026

"Me emociona muchísimo que el público de aquí pueda descubrir su obra porque, obviamente, en América Latina es reconocida como un ícono extraordinario por derecho propio",explicó este lunes a AFP la comisaria de la exposición, Lotte Johnson.

"Ha influido en muchísimas generaciones de artistas y pensadores. Sin embargo, en Reino Unido prácticamente no es conocida", añadió la comisaria.

Seis décadas de trabajo

La exposición abarcará seis décadas de su carrera, de los sesenta hasta su muerte, hace mes y medio, a los 93 años de edad.

"Nos sentimos muy honrados de haber trabajado con ella durante los últimos dos años. Ha sido un diálogo hermoso. Pasé tiempo con ella en Bogotá y ella vino al Barbican en 2024, en las primeras etapas del proyecto", explica la comisaria.

"Vio el espacio y, con su característico ingenio mordaz y espíritu subversivo, bromeó preguntando si podía derribar las columnas de hormigón para hacer más espacio para su obra, porque su trabajo ocupa muchísimo espacio y tiene una fuerza y presencia enormes", añade.

La muestra incluye, entre otros elementos artísticos, pinturas, instalaciones a gran escala, papel pintado, cortinas serigrafiadas, objetos intervenidos como muebles o ensamblajes escultóricos.

Aunque a Beatriz González, que nació en Bucaramanga, a menudo se la considera una artista del movimiento pop, ella nunca se identificó como tal.

Apoyándose en trabajos de reporteros gráficos, la artista desarrolló una obra que expresaba el dolor provocado por la violencia y la muerte.

También mostró interés por la representación de íconos de la cultura popular, como ídolos del deporte y líderes políticos y religiosos o el arte precolombino.

"En los años ochenta comienza a enfrentarse aún más directamente a las imágenes de violencia que ella y sus contemporáneos en Colombia vivían a diario", explica Lotte Johnson.

"Ha atravesado el periodo extremadamente violento del conflicto armado interno colombiano, y gran parte de su obra trata sobre cómo procesamos las imágenes de violencia, cómo afrontamos la pérdida, el duelo, el dolor", añade.

Retrospectivas europeas

La muestra es posible por el préstamo de obras de diversas colecciones privadas e instituciones colombianas, además de otros países, como el Museum of Modern Art de Nueva York.

La Pinacoteca Luz, en SaoPaulo, había albergado la última gran retrospectiva de Beatriz González, entre el 30 de agosto de 2025 al 1 de febrero de 2026.

Tras su paso por Londres, Noruega recibirá otra retrospectiva, entre el 12 de junio y el 11 de octubre, en el Astrup Fearnley Museet de Oslo.

Lotte Johnson llevaba tiempo pensando en traer la obra de Beatriz González a Londres.

"En 2018 hubo una gran retrospectiva que pasó por el museo Reina Sofía en Madrid, y después por Burdeos y Berlín, donde yo la vi. Fue una revelación. Me impactó profundamente no conocer antes a esta artista tan influyente", explica.

"Sentí que su obra era urgentemente relevante para nuestro presente, para esta sociedad saturada de imágenes en la que nos desensibilizamos fácilmente", añade.

La comisaria espera que Reino Unido se quede prendado del arte de "La maestra", como se la conoce en Colombia.

"Espero que incluso quienes ya conozcan su obra descubran piezas tardías de los años 1990 y 2000, donde la paleta se vuelve más oscura y enigmática, con púrpuras profundos, azules brillantes y verdes y amarillos turbios", señala.

"Estas obras son meditaciones sobre el duelo y la memoria, centradas en mujeres afectadas por la violencia y la pérdida en Colombia, cuyos familiares han sido asesinados en el conflicto", concluye.

Temas
Te puede interesar

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Hijo del cineasta Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Fabiana Petruzzi es coronada Miss Carnaval Miami 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Imagen referencial.
ATENCIÓN

Alerta climática en Miami-Dade, frío extremo y peligro de incendios coinciden el martes

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exjefe de inteligencia venezolano Hugo Pollo Carvajal.
TORMENTAS

Aplazan sentencia del militar chavista Hugo "El Pollo" Carvajal por cierre temporal de la Corte

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.
ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach