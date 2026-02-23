Londres presenta primera retrospectiva de artista Beatriz González tras su muerte

LONDRES.- Londres abrirá el miércoles, en la Barbican Art Gallery, la primera exposición de la artista colombiana Beatriz González, tras su muerte el 9 de enero, en la primera muestra sobre su arte en Reino Unido y la más grande hasta ahora en Europa.

La galería de arte contemporáneo ubicada en el centro de Londres, presentará, entre el 25 de febrero y el 10 de mayo, mas de 150 de sus obras, principalmente pinturas, procedentes de diversos museos y colecciones privadas.

"Me emociona muchísimo que el público de aquí pueda descubrir su obra porque, obviamente, en América Latina es reconocida como un ícono extraordinario por derecho propio",explicó este lunes a AFP la comisaria de la exposición, Lotte Johnson.

"Ha influido en muchísimas generaciones de artistas y pensadores. Sin embargo, en Reino Unido prácticamente no es conocida", añadió la comisaria.

Seis décadas de trabajo

La exposición abarcará seis décadas de su carrera, de los sesenta hasta su muerte, hace mes y medio, a los 93 años de edad.

"Nos sentimos muy honrados de haber trabajado con ella durante los últimos dos años. Ha sido un diálogo hermoso. Pasé tiempo con ella en Bogotá y ella vino al Barbican en 2024, en las primeras etapas del proyecto", explica la comisaria.

"Vio el espacio y, con su característico ingenio mordaz y espíritu subversivo, bromeó preguntando si podía derribar las columnas de hormigón para hacer más espacio para su obra, porque su trabajo ocupa muchísimo espacio y tiene una fuerza y presencia enormes", añade.

La muestra incluye, entre otros elementos artísticos, pinturas, instalaciones a gran escala, papel pintado, cortinas serigrafiadas, objetos intervenidos como muebles o ensamblajes escultóricos.

Aunque a Beatriz González, que nació en Bucaramanga, a menudo se la considera una artista del movimiento pop, ella nunca se identificó como tal.

Apoyándose en trabajos de reporteros gráficos, la artista desarrolló una obra que expresaba el dolor provocado por la violencia y la muerte.

También mostró interés por la representación de íconos de la cultura popular, como ídolos del deporte y líderes políticos y religiosos o el arte precolombino.

"En los años ochenta comienza a enfrentarse aún más directamente a las imágenes de violencia que ella y sus contemporáneos en Colombia vivían a diario", explica Lotte Johnson.

"Ha atravesado el periodo extremadamente violento del conflicto armado interno colombiano, y gran parte de su obra trata sobre cómo procesamos las imágenes de violencia, cómo afrontamos la pérdida, el duelo, el dolor", añade.

Retrospectivas europeas

La muestra es posible por el préstamo de obras de diversas colecciones privadas e instituciones colombianas, además de otros países, como el Museum of Modern Art de Nueva York.

La Pinacoteca Luz, en SaoPaulo, había albergado la última gran retrospectiva de Beatriz González, entre el 30 de agosto de 2025 al 1 de febrero de 2026.

Tras su paso por Londres, Noruega recibirá otra retrospectiva, entre el 12 de junio y el 11 de octubre, en el Astrup Fearnley Museet de Oslo.

Lotte Johnson llevaba tiempo pensando en traer la obra de Beatriz González a Londres.

"En 2018 hubo una gran retrospectiva que pasó por el museo Reina Sofía en Madrid, y después por Burdeos y Berlín, donde yo la vi. Fue una revelación. Me impactó profundamente no conocer antes a esta artista tan influyente", explica.

"Sentí que su obra era urgentemente relevante para nuestro presente, para esta sociedad saturada de imágenes en la que nos desensibilizamos fácilmente", añade.

La comisaria espera que Reino Unido se quede prendado del arte de "La maestra", como se la conoce en Colombia.

"Espero que incluso quienes ya conozcan su obra descubran piezas tardías de los años 1990 y 2000, donde la paleta se vuelve más oscura y enigmática, con púrpuras profundos, azules brillantes y verdes y amarillos turbios", señala.

"Estas obras son meditaciones sobre el duelo y la memoria, centradas en mujeres afectadas por la violencia y la pérdida en Colombia, cuyos familiares han sido asesinados en el conflicto", concluye.