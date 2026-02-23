lunes 23  de  febrero 2026
Hijo del cineasta Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Reiner, de 32 años fue acusado el 16 de diciembre con dos cargos de asesinato, y ha permanecido en detención desde entonces

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California.&nbsp;

El actor, productor y director Rob Reiner, su esposa Michele Singer y su hijo Nick Reiner durante un evento inaugural del Sábado de Regreso a Clases de Teen Vogue en The Grove el 9 de agosto de 2013 en Los Ángeles, California. 

AGP/Michael Buckner/Getty Images

LOS ÁNGELES.- El hijo menor del cineasta estadounidense Rob Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres este lunes, en una audiencia en un tribunal de Los Ángeles.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood apenas unos días antes de Navidad del 2025.

El joven fue arrestado pocas horas después de que los cuerpos sin vida de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años, fueran encontrados el 14 de diciembre en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

Reiner, de 32 años fue acusado el 16 de diciembre con dos cargos de asesinato, y ha permanecido en detención desde entonces.

Juicio

El sospechoso de parricidio comparecerá ante el tribunal el 29 de abril, cuando está previsto que se decida la fecha para la audiencia en la que se determinará si hay suficiente evidencia para enfrentar un juicio.

Enfrenta cargos agravados por el uso de un cuchillo, un arma letal, y por tratarse de más de un homicidio.

Nick Reiner, quien vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia.

Su padre, Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 All in the Family, para luego convertirse en un prolífico director con unas 23 películas en su currículo.

FUENTE: AFP

