viernes 8  de  agosto 2025
POLÉMICA

Paulina Rubio incumple dos órdenes judiciales sobre la custodia de su hijo

Fuentes cercanas a Colate Vallejo-Nágera aseguran que Rubio no acompañó a su hijo a Madrid como le fue ordenado ni lo regreso con su padre en la fecha establecido

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.

Cortesía/Univision
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El conflicto entre Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio sobre la custodia del hijo que tienen en común Andrea Nicolás se acrecienta, luego de que La Chica Dorada incumpliera con dos órdenes judiciales y no asistiera a la audiencia que estaba prevista para el 6 de agosto ante la Corte de Miami.

Según informó la periodista Rosa Conde, la juez que lleva el caso del menor ordenó a la cantante viajar con su hijo a Madrid, donde posteriormente el joven de 14 años sería llevado por su padre a un campamento en Burgos. Y al culminar las vacaciones, debía esperarlo nuevamente en el aeropuerto de Madrid y regresar a Miami.

Lee además
El actor canadiense-estadounidense Ryan Reynolds y su esposa, la actriz estadounidense Blake Lively, asisten al estreno en Nueva York de It Ends With Us en el AMC Lincoln Square en Nueva York, el 6 de agosto de 2024.
CELEBRIDADES

Juez acepta moción de Blake Lively vinculada a la filtración de una declaración
Celebración por los 500 años de la ciudad de Santa Marta, en la costa del Caribe colombiano. 
TRADICIONES

Así sonó el "corazón del mundo" en los 500 años de Santa Marta

Sin embargo, la cantante no cumplió con lo establecido por la juez.

Trascendió que el 16 de julio, Rubio dejó a su hijo en el aeropuerto de Miami sin acompañante ni su pasaporte español. Al arribar en Madrid, Andrea Nicolás fue retenido en inmigración. Esta sería la primera orden que la mexicana violó.

Fuentes cercanas al entorno de Colate informaron que tras gestiones del empresario el joven pudo ingresar al país y ser llevado al campamento.

Pasado los días, Paulina tampoco se presentó en el aeropuerto de Barajas, incumpliendo nuevamente la orden judicial. Además, no había comprado a su hijo un boleto a Estados Unidos sino a Grecia, donde ella lo estaba esperando.

Crece el conflicto

El miércoles 6 de agosto, se dio a conocer que la intérprete de Yo no soy esa mujer no se presentó en la audiencia pautada, incumpliendo una segunda orden judicial.

"El 5 de agosto, la abogada de Paulina presenta un escrito en el que dice que la artista no puede ir porque está en Grecia. Pide mover la fecha, pero la jueza dice que no. Ahora estamos esperando a ver qué decide la jueza sobre estas dos órdenes que Paulina no ha cumplido", explicó Rosa Conde en un programa vespertino del canal Telecinco.

Igualmente, Andrea Nicolás debía irse con su padre a partir del jueves 7 de agosto, según el acuerdo de custodia; Aparentemente, esto no ocurrió.

Temas
Te puede interesar

Lina Luaces: "Me siento orgullosa y profundamente agradecida"

Nadia Ferreira inaugura centro para niños con cáncer

Hijos de Kelly Clarkson devastados tras muerte de Brandon Blackstock

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Nicolás Maduro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 
COLOMBIA

Alcalde de Medellín arremete contra Petro y defiende alianza con Estados Unidos

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción

Te puede interesar

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Joe Martìnez espera la sentencia. 
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

La directoraTamara Moodie recibe una copia de la nueva ley de Florida. 
LEGISLATURA

Florida: "Nueva ley Alerta Autista, salvará vidas"