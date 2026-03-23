Camilo anuncia gira 2026 por Europa, Estados Unidos y América Latina

Camilo asiste a la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

MIAMI.- El cantautor colombiano Camilo ha revelado oficialmente los detalles de su próxima gira internacional, denominada Camilo Worldwide Tour 2026. Según información obtenida en exclusiva por Billboard Español, el artista visitará cerca de 40 ciudades en Europa y el continente americano, consolidando uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera hasta la fecha.

El recorrido dará inicio el 13 de junio en Tenerife, España, marcando el comienzo de un extenso tramo europeo que incluirá presentaciones en capitales como Londres, París y Berlín.

Tras su paso por el Viejo Continente, la gira se trasladará a territorio mexicano, donde el artista tiene programadas 14 fechas entre agosto y septiembre. Posteriormente, el tour continuará por el Caribe y Estados Unidos, para finalizar con una serie de conciertos en Suramérica durante el último trimestre del año.

Cierre en Colombia

La organización confirmó que las presentaciones previamente anunciadas para el mes de abril en Puerto Rico y Estados Unidos han sido reprogramadas para octubre, integrándose de manera oficial al calendario de la gira mundial.

El cierre del tour está previsto para el 11 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, ciudad donde el ganador del Latin Grammy pondrá fin a este ciclo de presentaciones en su tierra natal.