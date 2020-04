Paulina Rubio se burla de sí misma tras video viral

Pocas cosas hablan de la inteligencia de una persona como la capacidad de reírse de sí misma y de sus errores. Esto es precisamente lo que hizo Paulina Rubio, quien después de haber sido el blanco de críticas después del comportamiento errático que mostró el pasado sábado en el macrofestival benéfico One World: Together At Home, que recaudó 127,9 millones de dólares contra el coronavirus.