PBS estrena programa "Paquito D'Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall"

MIAMI.- El programa VOCES: Paquito D'Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall narra la vida y la trayectoria de un músico brillante, un intérprete cautivador y ganador de 18 premios Grammy y Latin Grammy.

Nacido en Cuba, Paquito D'Rivera emigró a Estados Unidos en 1980, una decisión que conllevó un importante costo personal. Su historia es, a la vez, un relato de éxito de un inmigrante y un testimonio de su espíritu musical, caracterizado por una curiosidad inagotable.

VOCES: Paquito D'Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall se estrena en la serie VOCES de PBS el lunes 12 de octubre de 2026 a las 10 p. m., hora dlunes 12 de octubre de 2026 a las 10 p. m., hora del este, a través de PBS, PBS.org y la aplicación de PBS.el este, a través de PBS, PBS.org y la aplicación de PBS.

Historia

Como aclamado clarinetista, saxofonista y compositor, Paquito ha dedicado su carrera a romper barreras y explorar una extraordinaria variedad de estilos musicales. Su obra se distingue por una combinación única de curiosidad intelectual, humor irreverente y un dominio técnico excepcional.

Hijo del saxofonista clásico cubano Tito Rivera, Paquito comenzó a estudiar música a los cinco años y ya actuaba en público a los siete. A los 17 años, se convirtió en miembro fundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna y, junto con Chucho y Oscar Valdés, fundó la emblemática banda Irakere, reconocida por su dinámica fusión de jazz, rock, música clásica y música tradicional cubana. Paquito se desenvuelve con la misma soltura en el mundo de la música clásica, componiendo e interpretando obras con orquestas sinfónicas de todo el mundo.

Con entrevistas espontáneas a Paquito y actuaciones grabadas en Nueva York, Wolf Trap, Miami y Uruguay, la película incluye colaboraciones recientes con músicos como el pianista Chucho Valdés, su compañero de la banda Irakere. El filme también muestra a Paquito en concierto junto a su buen amigo, el violonchelista Yo-Yo Ma, estrenando The Journey su concierto original para violonchelo, clarinete y erhu, interpretado con la Orquesta Sinfónica Nacional.

El cineasta Juan Mandelbaum comenta: "Desde hace mucho tiempo me inspira la versatilidad y el espíritu creativo de Paquito. Él nunca se detiene; siempre busca nuevas formas de expresarse a través de sus clarinetes, sus saxofones y sus composiciones musicales. He asistido a muchos de sus conciertos y me ha impresionado la alegría que transmite a su público. Al finalizar, todos se marchan con una gran sonrisa; espero que esta película logre transmitir esa misma alegría a los espectadores".

VOCES Paquito D'Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall es una coproducción de North of Now, ANM Films, La Corriente Del Golfo Production e ITVS, en asociación con Exile Content, Tiny Giant y Wild Child Studios. Una presentación de VOCES.