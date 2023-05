Pedro Almodóvar presenta su corto gay en Cannes

Este año, Almodóvar muestra, fuera de concurso, Extraña forma de vida, protagonizado por el estadounidense Ethan Hawke (Gattaca) y el chileno Pedro Pascal (The last of us).

El corto, de unos 25 minutos y rodado en inglés, cuenta el reencuentro de dos hombres, uno emocional y cálido, y el otro frío y hermético, en palabras del director, en un poblado del viejo oeste a principios del siglo XX.

"Mi primera intención era dar voz a estos dos hombres maduros y queer que tradicionalmente han permanecido mudos en un género como el wéstern", apunta Almodóvar en un comunicado sobre la cinta. "Me atraía la idea de romper ese silencio".

Gran admirador del wéstern, Almodóvar confiesa que nunca se hubiera imaginado que acabaría rodando uno de ellos.

El director, de 73 años, tiene previsto un encuentro con el público este miércoles tras la proyección del corto.

Otro momento importante de la jornada será una charla con el legendario actor estadounidense Michael Douglas, quien recibe la Palma de Oro honorífica a su carrera. La estrella de Hollywood, de 78 años, protagonizó filmes tan conocidos como Instinto básico o Un día de furia.

Arranca la competición

Tras la gala de inauguración, rodeada de polémica por la presencia del actor estadounidense Johnny Depp, quien interpreta a Luis XV en el filme francés Jeanne du Barry, este miércoles empiezan a proyectarse las películas en liza por la Palma de Oro.

El japonés Hirokazu Kore-eda, que presenta Monster, opta a una segunda palma con esta historia sobre un incidente que acontece en una escuela, después de haberse llevado el máximo galardón con Un asunto de familia (2018).

El cineasta también estuvo a concurso el año pasado con Broker, rodada en Corea del Sur, con la que el famoso actor Song Kang-ho ganó el premio a la mejor interpretación.

El otro filme proyectado el miércoles viene de la mano de la directora francesa Catherine Corsini que, con Le retour, aspira por tercera vez a la Palma de Oro.

La película, que cuenta la historia de una madre y sus dos jóvenes hijas que vuelven a la isla de Córcega de donde tuvieron que irse en trágicas circunstancias, está rodeada de cierta polémica.

La cinta se quedó sin financiación pública tras descubrir que una escena explícitamente sexual, fingida, implicando a una actriz de menos de 16 años, no fue declarada como es necesario a las autoridades.

Además, algunos colaboradores reprochan a Corsini su manera demasiado dura de dirigir el rodaje, según fuentes citadas por la prensa.

Corsini, de 66 años, conocida por su activismo feminista, denunció en una entrevista al diario Le Monde un fondo de misoginiadetrás que estos reproches, que surgieron de una carta anónima.

La cineasta francesa es una de las siete directoras que optan por la Palma de Oro, un récord para el certamen.

Si el jurado, presidido por el sueco Ruben Östlund, otorgara el 27 de mayo el máximo galardón a un filme dirigido por una mujer, sería la tercera vez en la historia de la muestra, después de la neozelandesa Jane Campion, en 1993, y la francesa Julia Ducournau, en 2021.

FUENTE: AFP