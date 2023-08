Película "Blue Beetle" pone fin a mes de reinado de "Barbie"

Embed

Por otra parte, Oppenheimer recaudó 10,6 millones de dólares en su quinta semana. Con un total nacional de 285,2 millones de dólares, el filme de Christopher Nolan ahora posee la distinción de ser el mayor éxito de taquilla que nunca llegó al número uno en un fin de semana. El anterior poseedor del récord de esa estadística improbable es Sing de 2016, que recaudó 270,3 millones de dólares a la sombra de Rogue One: A Star Wars Story y Hidden Figures.

Oppenheimer ha tenido un éxito aún mayor en el extranjero. Su bruto global se sitúa en un estimado de 717,8 millones de dólares hasta el domingo.

Blue Beetle, cinta estelarizada por Xolo Maridueña, quedó por debajo de unas expectativas de antemano modestas, representando uno de los estrenos más bajos para una película de DC Comics. Aunque originalmente su estreno se planeó solo para plataforma, Warner Bros. eligió enviar Blue Beetle, la primera película de DC protagonizada por un superhéroe latino, en los cines a finales del verano, un período generalmente tranquilo en la taquilla.

El precio de producción de alrededor de 105 millones de dólares de Blue Beetle fue más bajo que el promedio de las películas de superhéroes.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. Blue Beetle, 25,4 millones de dólares.

2. Barbie, 21,5 millones.

3. Oppenheimer, 10,6 millones.

4. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, 8,4 millones.

5. Strays, 8,3 millones.

6. Meg 2: The Trench, 6,7 millones.

7. Talk to Me, 3,2 millones.

8. Haunted Mansion, 3 millones.

9. Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One, 2,7 millones.

10. The Last Voyage of the Demeter, 2,5 millones.

FUENTE: AP