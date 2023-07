"Misión Imposible" lidera taquilla sin cumplir expectativa

Esta imagen difundida por Paramount Pictures muestra a Pom Klementieff en una escena de Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One ( Misión imposible : sentencia mortal - parte 1).

NUEVA YORK.- Después de una campaña publicitaria trotamundos de la estrella Tom Cruise , la película Mission: Impossible – Reckoning Part One ( Misión imposible : sentencia mortal - parte 1 ) registró el mejor estreno de la franquicia con 80 millones de dólares para los primeros cinco días, si bien quedó por debajo de las expectativas de la industria con una recaudación en taquilla de 56,2 millones de dólares en los tres días del fin de semana.

El estreno de Paramount Pictures fue impulsado por sólidas ganancias en el extranjero de 155 millones de dólares en 70 mercados. Y aunque un lanzamiento internacional de 235 millones de dólares marcó uno de los mejores estrenos mundiales del año, Dead Reckoning no pudo acercarse a la gran velocidad de la principal cinta del verano pasado, Top Gun: Maverick.

Se esperaba que Dead Reckoning Part One, la séptima película de la serie de 27 años, superara el mejor estreno de la franquicia logrado por la entrega anterior, Fallout, que tuvo un inicio de 61 millones de dólares a nivel nacional en 2018. En cambio, también quedó por debajo de los 57,8 millones de dólares con que debutó Mission: Impossible II en 2000.

Eso coloca la cifra de estreno de la película para el fin de semana muy cerca del tibio lanzamiento de Indiana Jones and the Dial of Destiny de Disney, que se estrenó en cines de Estados Unidos y Canadá con 82 millones de dólares durante cinco días y 60 millones durante el fin de semana de tres días. Paramount y Skydance tenían mayores esperanzas en el gran espectáculo de acción de Dead Reckoning, que costó 290 millones de dólares, sin contar los gastos de mercadeo.

Las 10 películas más taquilleras de este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One, 56,2 millones de dólares.

2. Sound of Freedom, 27 millones.

3. Insidious: The Red Door, 13 millones.

4. Indiana Jones and the Dial of Destiny, 12 millones.

5. Elemental, 8,7 millones.

6. Spider-Man: Across the Spider-Verse, 6,1 millones.

7. Transformers: Rise of the Beasts, 3,4 millones.

8. No Hard Feelings, 3,3 millones.

9. Joy Ride, 2,6 millones.

10. The Little Mermaid, 2,4 millones.

FUENTE: AP