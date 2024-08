Película dirigida por Johnny Depp llega a Festival de San Sebastián

Escena de la película dirigida por Johnny Depp Modi-Three Days on the Wing of Madness".

SAN SEBASTIÁN.- La película Modi- Three Days on the Wing of Madness, dirigida por Johnny Depp , participará fuera de concurso en la Sección Oficial del 72 Festival de Cine de San Sebastián , que se celebrará del 20 al 28 de septiembre.

En un comunicado, desde la organización del certamen donostiarra informaron que la Sección Oficial de la 72 edición del Zinemaldia incluirá la participación fuera de concurso de Modi - Three Days on the Wing of Madness, segundo largometraje de Johnny Depp como director, que debutó tras la cámara con The Brave (1997) y en 2021 fue homenajeado con el Premio Donostia a toda su carrera en la capital guipuzcoana.

En esta película, Riccardo Scamarcio encarna al artista bohemio Amedeo Modigliani al frente de un reparto completado por Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, entre otras figuras. La película cuenta una historia de arte, amor y rechazo centrada en 72 intensas horas de frenéticos acontecimientos por las calles y bares del París desgarrado por la Gran Guerra.

Por su parte, Thierry Frémaux (Tullins, 1960), delegado general del Festival de Cannes y director del Instituto Lumière, regresará a San Sebastián para presentar Lumière!, l'aventure continue (¡Lumière!, la aventura continúa), la continuación de Lumière! L'aventure commence (¡Lumière! Comienza la aventura) (2016), un viaje por el universo de los fundadores del cine. La proyección de este filme, que fue programado en el Festival en 2017, fue el punto de partida de la sección Klasikoak.

Como ya se anunció, en la Sección Oficial también participará fuera de concurso la serie Querer, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa; y dentro de Proyecciones especiales se incluirán el largometraje La virgen roja/ The Red Virgin, de Paula Ortiz, y la serie Yo, adicto/ I, Addict, dirigida por Javier Giner y Elena Trapé.

FUENTE: Europa Press