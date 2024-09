Película "Megalopolis" fracasa en taquilla y "The Wild Robot" ocupa el primer lugar

Esta imagen difundida por Universal Pictures muestra a Roz, a la que da voz Lupita N'yongo, a la izquierda, y a Brightbill, al que da voz Kit Connor, en una escena de la película "The Wild Robot", de DreamWorks Animation.

NUEVA YORK.- La película épica de Francis Ford Coppola Megalopolis, autofinanciada y rodada a lo largo de décadas, no tuvo éxito entre los espectadores, mientras que el aclamado filme para toda la familia The Wild Robot de DreamWorks Animation ocupó el primer lugar en la taquilla norteamericana el fin de semana.

The Wild Robot, la adaptación de Chris Sanders del bestseller de Peter Brown, superó las expectativas y se estrenó con 35 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá , según las estimaciones del estudio el domingo. Estaba preparada para obtener buenos resultados después de que los críticos elogiaran la historia de un robot náufrago que cría a un polluelo huérfano. Y el público estuvo de acuerdo. Es probable que The Wild Robot tenga un largo y lucrativo recorrido como estreno de Universal Pictures.

CINE Joe Locke nos lleva al camino de las brujas de Agatha All Alon

Embed

Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de comunicación de Comscore, predice que la película: "puede seguir los pasos de Elemental, de Pixar, al estrenarse con una taquilla respetable para luego buscar una rentabilidad a largo plazo". Debutó con unos modestos 30 millones de dólares, pero recaudó casi 500 millones en todo el mundo.

Las películas familiares, encabezadas por el mayor éxito del año, Inside Out 2 (Intensamente 2), han alimentado especialmente la taquilla este año. David A. Gross, un consultor de cine que publica un boletín para Franchise Entertainment, dijo que el género debería alcanzar los 6.000 millones de dólares en todo el mundo en 2024, un nivel que: "está de vuelta a los niveles previos a la pandemia", señaló.

Megalopolis, la epopeya romana de Coppola ambientada en la Nueva York actual, nunca se esperó que rindiera a ese nivel. Pero los 4 millones de dólares recaudados en su estreno resultaron desalentadores para una película que el propio Coppola financió con 120 millones de dólares. Tras su estreno en el Festival de Cannes, la crítica no ha sido unánime con la primera película de Coppola en 13 años.

La taquilla

Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. The Wild Robot, 35 millones de dólares.

2. Beetlejuice Beetlejuice, 16 millones de dólares.

3. Transformers One, 9,3 millones de dólares.

4. Devara: Part 1, 5,1 millones de dólares.

5. Speak No Evil, 4,3 millones de dólares.

6. Megalopolis, 4 millones de dólares.

7. Deadpool & Wolverine, 2,7 millones de dólares.

8. My Old Ass, 2.2 millones de dólares.

9. Never Let Go 2,2 millones de dólares.

10. The Substance 1,8 millones de dólares.

FUENTE: AP