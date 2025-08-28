jueves 28  de  agosto 2025
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

El dato del crecimiento de la economía estadounidensesupera la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto al 3% que fue anunciado en julio, según el Departamento de Comercio

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año

KAMIL KRZACZYNSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La economía estadounidense registró un crecimiento de 3,3% en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicial anunciado.

El dato supera además la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto al 3% que fue anunciado en julio, según el Departamento de Comercio.

Los inversores esperaban una variación menor del 3,1%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía cada trimestre en base a una proyección a 12 meses basándose en las condiciones y los indicadores principales al momento de la medición.

De un trimestre a otro, el crecimiento fue de 0,8%.

La actualización de los datos refleja "en primer lugar una revisión al alza de las inversiones y los gastos de consumo", precisa la publicación del Departamento de Comercio.

Mientras, los gastos gubernamentales fueron revisados a la baja y las importaciones en ligera al alza.

FUENTE: Con información de AFP.

