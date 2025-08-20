Brad Pitt vuelve al rodaje del 'spin-off' de "Once Upon a Time... in Hollywood"

MIAMI.- A dos semanas del fallecimiento de su madre, Brad Pitt ha regresado al set de grabación del spin-off de Once Upon a Time... in Hollywood (2019). Una fuente cercana dijo a la revista People que, pese al dolor, el actor ha querido cumplir con sus compromisos profesionales.

"Está siendo su yo profesional habitual a pesar de esta tragedia personal", comentó el informante.

El intérprete de 65 años fue fotografiado, el martes 19 de agosto, en el set luciendo el vestuario de su personaje Cliff Booth: usaba peluca rubia y bigote a juego.

La cinta, titulada The Adventures of Cliff Booth y dirigida por David Fincher, está basada en el guion que Quentin Tarantino escribió.

El proyecto se confirmó en abril, luego de que Tarantino descartara realizar una película llamada The Movie Critic.

Asimismo, el cineasta explicó en el podcast The Church of Tarantino, que no dirigirá The Adventures of Cliff Booth porque el guion le da la impresión de que está recorriendo el mismo camino, por lo que desea explorar un territorio desconocido en el próximo proyecto cinematográfico.

Fallecimiento de Jane Pitt

Jane Etta Pitt falleció el 5 de agosto a los 84 años. Tras hacerse público el fallecimiento, la familia recordó que fue una mujer cariñosa con sus hijos y sobre todo con sus nietos.

"Conocida cariñosamente como Grammy, Jane disfrutaba enormemente celebrando la singularidad de cada nieto mediante tradiciones individuales conocidas con cariño como 'Tu Día Especial'. Estos preciados momentos permanecen entre los recuerdos más entrañables de sus 14 nietos", escribió la familia Pitt en el obituario.

Aunque los padres de Brad no eran figuras públicas, en diversos momentos el actor acudió con ellos a alfombras rojas.

Incluso durante la promoción del filme F1, Pitt mencionó a su mamá en algunas entrevistas, señalando que siempre estaba atenta y cuidaba de él.

"Tengo que saludar a mi mamá porque me cuida cada mañana. Para Jane Pitt. Te quiero, mamá", dijo en Today.