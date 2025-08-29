viernes 29  de  agosto 2025
Miami: Camión provoca choque múltiple en la I-95 a la altura de Ives Dairy Road

El accidente deja varios heridos leves y genera gran congestión en la autopista durante horas

Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade.

Imágenes del accidente en Miami en Only in Dade. 

Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) informó que un accidente múltiple ocurrió la noche del jueves en la Interestatal 95, a la altura de Ives Dairy Road, luego de que un tráiler no se detuviera en medio del tráfico congestionado en dirección sur, provocando una reacción en cadena.

Un video difundido en la cuenta Only In Dade mostró la magnitud del choque, en el que varios vehículos resultaron involucrados junto al camión de carga.

Las autoridades señalaron que algunas personas fueron trasladadas con heridas leves al Hospital de Aventura, mientras que la vía tuvo que ser desviada hacia Ives Dairy Road debido a una fuga de combustible originada por el impacto.

Tras varias horas de labores de limpieza y control del derrame, todos los carriles fueron reabiertos a las seis de la mañana, restableciendo la circulación normal en uno de los tramos más transitados del condado de Miami-Dade.

Aún no se sabe si el conductor del camión enfrenta cargos por el accidente.

