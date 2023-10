Película "PAW Patrol" se impone en la taquilla estadounidense

Escena de la película "PAW Patrol: The Might Movie".

LOS ÁNGELES.- PAW Patrol: The Might Movie fue la película más taquillera en los cines de Norteamérica este fin de semana al recaudar 23 millones de dólares, cuando se estrenaron cuatro filmes importantes, según estimados difundidos el domingo.

Este fin de semana se estrenaron PAW Patrol: The Mighty Movie, Saw X, The Creator y Dumb Money. Las películas de terror y las animadas triunfaron, no así las originales y las comedias.