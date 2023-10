La banda NSYNC vuelve a la música con el sencillo "Better Place"

MIAMI.- La boy band NSYNC regresó a la escena musical, tras más de dos décadas sin un estreno, con el lanzamiento del sencillo Better Place, canción que formará parte de la película animada Trolls Band Together.

Better Place es una cancion estilo funky que lleva en su esencia el característico estilo del pop de NSYNC. Además fue producida por el compositor y productor Shellback, quien trabajó con Justin Timberlake 2016 para el tema Can’t Stop the Feeling.

Reencuentro de la banda

A inicios de septiembre, Justin hizo una publicación en Instagram en la que catalogó al sencillo como: "una carta de amor a nuestros fans". “Los quiero chicos… esto es épico”, dijo el intérprete y también actor, refiriéndose al reencuentro con sus antiguos compañeros.

La boy band consolidó su éxito musical entre finales de la década de los 90 e inicios del 2000. Temas como Tearin' Up My Heart, Bye Bye Bye, Yo Te Voy a Amar e Its Gona Be Me, son algunas de las piezas más populares de la NSYNC. En 2001, lanzaron su último álbum Celebrity.

Sin embargo, el ocaso de la agrupación llegó en 2007, cuando oficialmente la banda anunció su separación. Desde 2002, Justin había iniciado su carrera musical en solitario, pero se reunía con el grupo para eventos especiales.

En 2018 recibieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

NSYNC Chris Kirkpatrick, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Justin Timberlake de la banda NSYNC aparecen en una ceremonia en su honor con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el lunes 30 de abril de 2018 en Los Ángeles. AP/Jordan Strauss/Invision

¿Qué significa el sencillo?

Previo a su aparición este año, en 2013 los cantantes se habían encontrado también en el escenario de los MTV VMAs para una interpretación de sus éxitos, antes de que el premio Michael Jackson Video Vanguard Award fuera entregado a Timberlake.

Si bien este momento es especial para los seguidores de la banda, la revista Billboard informó que sus miembros no han asegurado que este sea el inicio de un proyecto conjunto a futuro, como una gira o un próximo álbum.

Trolls Band Together se estrena el 26 de octubre, y Justin Timberlake ha sido miembro de la producción de la cinta desde su primera película en 2016, creando la banda sonora del filme y dando vida a uno de los personajes principales de la trama. La canción Can't Stop the Feeling! le valió una nominación al Oscar en 2017.