Pepe Aguilar recibe premio Billboard Salón de la Fama 2024

"Recibir el premio Billboard Salón de la Fama es un honor increíble y me recuerda la importancia de evolucionar continuamente como artista. Después de 35 años en esta industria, me siento tan apasionado y motivado como el primer día. Es emocionante ver cómo la música mexicana está creciendo y evolucionando, y estoy orgulloso de ser parte de ese movimiento. Lo que es aún más especial es poder conectarme con una nueva generación de fans mientras me mantengo fiel a mis raíces. Me he reinventado una y otra vez y a medida que la música continúa evolucionando, estoy listo para seguir empujando los límites y creando algo nuevo", dijo en un comunicado el artista mexicano nacido en Estados Unidos.