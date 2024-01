Pese a tormenta invernal, película "Mean Girls" ocupa cima de taquilla

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Avantika, de izquierda a derecha, Angourie Rice, Renee Rapp y Bebe Wood en una escena de la película Mean Girls.

Tormentas invernales y cierres de cines en Estados Unidos y Canadá no afectaron el fin de semana de estreno de Mean Girls. La película de Paramount, adaptada del musical de Broadway y del filme de 2004 de Tina Fey, recaudó 28 millones de dólares en sus primeros tres días en las salas, de acuerdo con estimados del estudio publicados el 14 de enero. Sin contar la inflación, eso es más de los 24,4 millones de dólares que la primera película sumó en su estreno.

La competencia durante el fin de semana festivo por el día de Martin Luther King Jr. incluyó varios estrenos, como la película protagonizada por Jason Statham The Beekeeper y la sátira bíblica producida por Jay-Z The Book of Clarence, además de un montón de aspirantes a premios que aprovecharon la expectación de las recientes nominaciones y los Globos de Oro.

Película favorita entre el público femenino

Al igual que con Barbie, otra película rosa entusiasta, el público femenino constituyó la gran mayoría de los compradores de entradas del fin de semana de estreno de Mean Girls. Según las encuestas, el 70% tenía entre 18 y 34 años, lo que significa que la película resultó atractiva para el público que no había nacido cuando Regina George fue presentada al mundo por primera vez.

Esta versión de Mean Girls está protagonizada por Angourie Rice, Auli’i Cravalho y Reneé Rapp, que interpretó a Regina en escena. En un principio estaba previsto que se emitiera directamente en streaming a través de Paramount+, pero el estudio cambió de idea tras los resultados positivos de las pruebas.

Fey volvió a escribir y coprotagonizar la nueva película, dirigida por Samantha Jayne y Arturo Pérez Jr. y cuya producción costó 36 millones de dólares. Las críticas han sido más positivas que negativas, con un 70% en Rotten Tomatoes, pero con una nota B en CinemaScore, lo que puede no ser un buen augurio para el éxito de boca en boca. Musicales recientes como Wonka y The Color Purple obtuvieron puntuaciones de A.

Las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. Mean Girls - $28 millones.

2. The Beekeeper - $16,8 millones.

3. Wonka - $8,4 millones.

4. Anyone But You - $6,9 millones.

5. Migration - $6,2 millones.

6. Aquaman and the Lost Kingdom - $5,3 millones.

7. Night Swim - $4,7 millones.

8. The Boys in the Boat - $3,5 millones.

9. The Book of Clarence - $2,6 millones.

10. The Iron Claw - $2,4 millones.

FUENTE: AP