Peter Jackson recibe premio honorífico del festival internacional de cine fantástico de Sitges

El productor Peter Jackson posa para un retrato durante el Festival de Cine de Sundance 2012 en el Getty Images Portrait Studio en T-Mobile Village at the Lift el 20 de enero de 2012 en Park City, Utah.

SITGES.- El cineasta Peter Jackson, realizador de, entre otras, la saga de El señor de los anillos, se mostró este sábado agradecido al recibir el premio honorífico del festival internacional de cine fantástico de Sitges: "Este es mi festival de cine predilecto de todos los que existen".

"No puedo estar más feliz sujetando un trofeo con King Kong, mi criatura preferida. Y estar en este sitio maravilloso que adoro. Vine aquí por primera vez hace 34 años y espero poder volver dentro de otros tantos", dijo tras recibir el premio de la mano del director del certamen, Ángel Sala.

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También estuvo presente en la ceremonia la actriz española Diana Peñalver, que aparece en la cinta Braindead que Jackson trajo al festival hace más de tres décadas, un título de 1992 que en español se tradujo como Tu madre se ha comido a mi perro.

La organización del festival concedió el galardón a este realizador de extraordinaria trayectoria dentro del cine fantástico contemporáneo en una gala en la que se ha proyectado en 4K la cinta 'Braindead' una vez terminadas las ovaciones del público entregado al neozelandés.

Jackson fue recibido por centenares de fans en el hotel Melià donde tiene lugar el festival e incluso se ha acercado a ver la tradicional Zombie walk que este sábado ha llenado la ciudad costera de gente disfrazada de muertos vivientes.

Director legendario

El cineasta, conocido por su trabajo pionero en el género fantástico y su maestría en la narración visual, comenzó a hacer películas cuando era adolescente y se reveló internacionalmente en 1987 con el filme de culto Mal gusto.

Después llegaría Braindead y, de la mano de su compañera creativa Dame Fran Walsh, firmaría clásicos del 'fantastique' moderno como Criaturas celestiales (1994) y Agárrame esos fantasmas (1996).

A principios de los 2000, su trilogía de El señor de los anillos marcó un punto de inflexión en su trayectoria y obtuvo diecisiete premios Óscar, entre ellos los de Mejor Director y Mejor Película.

Posteriormente, Jackson realizó una nueva versión de King Kong (2005) y regresó al universo de Tolkien con la trilogía de El Hobbit.

En los últimos años, su carrera se ha extendido también al ámbito de las series documentales con trabajos como Ellos no envejecerán (2018) y The Beatles: Get Back (2021).

FUENTE: Con información de EFE