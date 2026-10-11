Venezuela entrega a la justicia de EEUU a exsocio de Álex Saab, según reportes

Alex Saab fue escoltado por agentes de la DEA a su llegada desde Venezuela al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU, en mayo pasado, según captura de video.

MIAMI. - Álvaro Pulido Vargas , exsocio del empresario colombiano Álex Saab procesado en EEUU, se encontraría a la orden de la justicia estadounidense que solicitó su extradición por cargos de lavado de dinero , y fue acordada desde Venezuela , informó un medio digital especializado en delincuencia organizada.

Pulido Vargas estaba solicitado por el gobierno de EEUU desde el 2021, el cual ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares, pero en abril de 2023 fue detenido en un supuesto operativo anticorrupción en Caracas como miembro de la red vinculada al caso del desfalco de PDVSA

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Por este caso, conocido como PDVSA–Cripto, fue apresado también el exministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, entre otros exfuncionarios y operadores financieros.

Saab, preso en una cárcel de Miami, se declaró culpable de los cargos de conspiración para lavar dinero, el 15 de septiembre en una corte federal de esa ciudad de Florida.

Álvaro Pulido, alias Germán Enrique Rubio Salas, fue señalado por narcotráfico en Colombia y condenado en Italia. Socio de Alex Saab en el CLAP, fue sancionado por EEUU y acusado de lavado de dinero. Su nombre también figura en el caso PDVSA-Cripto https://t.co/xJR5N5Mx99 pic.twitter.com/8WuItRUSwe — CuentasClarasDigital (@CCDvsDO) October 11, 2026

Quién es el exsocio de Álex Saab

Pulido Vargas, empresario colombiano operador financiero del régimen del depuesto Nicolás Maduro junto a Saab, ha sido relacionado con casos de corrupción por más de una década, pero su expediente judicial y su paradero han estado ocultos del acceso público desde que fue detenido hace tres años.

Uno de los casos se refiere a la comercialización irregular del petróleo venezolano en la que participó con Saab, bajo la gestión de El Aissami, quien fue rival de Delcy Rodríguez. Esta condición tendría que ver con su salida de la cárcel , según el exfiscal Zair Mundaray.

En su cuenta de X, el exfuncionario judicial afirmó también que “Álvaro Pulido ya habría salido del país vía Guantánamo para unirse a su socio Alex Saab”, según le revelaron fuentes.

“Otros (dicen) que aún sigue en Venezuela a la espera de una decisión en torno a su situación. Poco a poco la estructura mafiosa va siendo desmantelada, la información que maneja este personaje es muy importante luego de su incursión en el sector petrolero”, aseguró Mundaray.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el paradero de Pulido Vargas, pero se especula que podría tener el mismo destino de Saab, que fue entregado, bajo la figura de deportación, el 16 de mayo pasado a las autoridades estadounidenses luego de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar el 3 de enero pasado.

#INCERTIDUMBRE En torno al destino de Álvaro Pulido, algunos me dicen que ya habría salido del país vía Guantánamo para unirse a su socio Alex Saab. Otros que aún sigue en Venezuela a la espera de una decisión en torno a su situación. Poco a poco la estructura mafiosa va siendo… https://t.co/RDzPuAoUmq — Zair Mundaray (@MundarayZair) October 11, 2026

FUENTE: Con información de CuentasClarasDigital, Zair Mundaray, red X; Transparenciave.org