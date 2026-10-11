Rosalía canta "Reliquia" con los pies en punta ante audiencia de Saturday Night Live

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La cantante española Rosalía entonó su tema Reliquia completamente en español y parada sobre la punta de sus pies al cierre del programa de comedia estadounidense Saturday Night Live, al que acudió como invitada musical y con una breve participación en un espacio de humor.

La artista, vestida con un tutú plato negro, interpretó los casi cuatro minutos de la canción parada fija frente a las cámaras e incorporó un grupo de bailarines en la parte final del número, pero sin mover los pies ni abandonar la técnica de puntas.

Su participación en este show, el mayor referente de la comedia televisiva de Estados Unidos, había sido anunciada días antes, cuando el canal NBC difundió un vídeo promocional que mostraba a la cantante junto al humorista norteamericano Shane Gillis, que actuó como anfitrión de la noche.

Antes de cantar, Rosalía tuvo una breve participación en uno de los segmentos de humor, donde interpretaba a una mujer recientemente divorciada que coqueteaba con un hombre (Gillis) que estaba preocupado en un hospital.

La catalana -que concluyó recientemente su gira LUX Tour, completando 57 fechas con todas las entradas agotadas- participó esta semana en el show de Jimmy Fallon, en el que reveló que había ayudado a entender algunas palabras en español al líder de U2, Bono.

Según dijo, habló con el artista irlandés cuando este estaba componiendo la canción 'The Mirror Maker (Rosalía)', en cuyo título incluyó precisamente el nombre de la artista española, y el resto del nuevo álbum.

Premio Nacional

También esta semana el Ministerio de Cultura y Deporte anunció que la artista, de 34 años, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2026 de España, dotado con 30.000 euros.

El jurado —explicó el Gobierno— valoró especialmente "la trascendencia artística de su disco ‘LUX’ (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público".

Además, Rosalía recibirá el 22 de octubre el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 en reconocimiento de "una carrera extraordinaria definida por la innovación musical, una visión artística singular y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras", según anunciaron el martes la cadena Telemundo y Billboard.

FUENTE: Con información de EFE