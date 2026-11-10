martes 10  de  noviembre 2026
CINE

Robert Pattinson y Harry Styles compiten para ser el nuevo James Bond

Además de Pattinson y Styles, los nombres de Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor y Nicholas Hoult suenan para asumir el icónico rol.

El actor británico Robert Pattinson posa en la alfombra roja de la proyección del filme Primetime, que compite por el León de Oro en la edición 2026 del Festival de Cine de Venecia.&nbsp;

El actor británico Robert Pattinson posa en la alfombra roja de la proyección del filme "Primetime", que compite por el León de Oro en la edición 2026 del Festival de Cine de Venecia. 

AFP
Por Sofía Calvo

Robert Pattinson y Harry Styles entraron oficialmente en la contienda para interpretar al agente 007, en una etapa clave del proceso de selección que busca redefinir la franquicia de James Bond tras la partida de Daniel Craig.

De acuerdo con reportes recientes, el actor y el cantante han tenido acercamientos con la producción de la película número 26 de la saga, aunque desde perspectivas distintas.

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Robert Pattinson, quien consolidó su trayectoria en producciones independientes tras el fenómeno global de Crepúsculo antes de ponerse el traje del superhéroe en The Batman, habría realizado pruebas de cámara para evaluar su perfil dentro de la franquicia. Su versatilidad interpretativa y su reputación actoral lo posicionan como una opción sólida para interpretar al espía.

Por otro lado, la estrella del pop Harry Styles se sumó a las quinielas tras sostener reuniones iniciales con el equipo de producción. Aunque su trayectoria cinematográfica abarca títulos como Dunkerque y No te preocupes cariño, la eventual elección del británico representaría una apuesta audaz orientada a captar al público más joven.

Los aspirantes a James Bond

Además de Pattinson y Styles, los nombres de Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor y Nicholas Hoult suenan con fuerza tras haber participado en pruebas de casting para asumir el icónico rol.

El nombre de Turner destacó por encima del resto cuando el intérprete anunció que se desvinculaba de la productora Twentytwo Films, que fundó en agosto con su esposa, la cantante Dua Lipa. Aquel anuncio desató especulaciones de que se preparaba para otros cometidos.

Pero fueron las palabras de Pierce Brosnan, uno de los James Bond más recordados, los que han dado alas a la "candidatura" de Turner: "Todos los hombres que están en la lista son actores que admiro. Callum Turner es alguien con quien he trabajado, y es tan potente", dijo a Vanity Fair.

Aun así, no quiso parecer demasiado inclinado por Turner y añadió: "Quienquiera que interprete el papel, le deseo lo mejor, de vida, de fuerza y de coraje", afirmó Brosnan.

Esta nueva etapa de la franquicia del agente 007 contará con la dirección del aclamado cineasta Denis Villeneuve y el guion de Steven Knight, configurando un reinicio cinematográfico cuyo estreno se proyecta para 2028.

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