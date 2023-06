Pixar apuesta por reavivar la magia con "Elemental"

Elemental es la película número 27 de Pixar y la segunda del veterano del estudio Peter Sohn (The Good Dinosaur). Pero en muchos sentidos, se siente como una secuela espiritual del lanzamiento de Disney Animation Zootopia, una urbe igualmente brillante llena de metáforas raciales antropomórficas con interacciones ocasionales con la burocracia municipal.

En Elemental, Ember Lumen (con la voz de Leah Lewis en el elenco de voces en inglés) es la hija de una pareja de inmigrantes originarios de Fireland (Tierra de Fuego): Ernie (Ronnie Del Carmen) y Cinder (Shila Omni), quienes recibieron nombres en inglés mientras pasaban por una aduana similar a la entrada en la Isla Ellis de Nueva York.

Al igual que innumerables inmigrantes de la vida real antes que ellos, Ernie y Cinder han forjado una vida y un negocio prósperos, una bodega de alimentos literalmente calientes que se espera que Ember herede. Pero su temperamento es un problema, Ember, una llama pelirroja capaz de volverse "completamente púrpura", puede parecerse a la ira de Inside Out (Intensa Mente) de Lewis Black. A pesar de esto, su problema más apremiante es una fuga en el sótano de la que emerge Wade Ripple (Mamoudou Athie), un inspector de agua y edificios que inmediatamente detecta decenas de violaciones del código que cerrarían el lugar.

Elemental puede no estar ni cerca del Pixar de primer nivel, pero, con peligros de agua y fuego por todas partes, es sin duda el sueño de un agente de seguros.

Entonces, ¿dónde entra al canon de Pixar? Probablemente en la segunda mitad. Elemental, sincera e inteligente, con un toque de deslumbrante, se acerca más a reavivar algo de la vieja magia de Pixar que algunas de sus películas más recientes.

Sin embargo, la unión de un alto concepto elemental con un cuento clásico de inmigrantes nunca logra la alquimia. Aparte de un hermoso metro elevado que salpica agua debajo cada vez que un tren se desliza, Element City (Ciudad Elementos) no se encuentra con un mundo completamente desarrollado. A pesar de basar la película en los componentes básicos de la vida, hay poca sensación del mundo natural.

Con el trasfondo de los furiosos incendios forestales que han afectado a Estados Unidos y Canadá, Elemental logra ser una película sobre el fuego y el agua sin siquiera hacer una referencia pasajera a las realidades climáticas de hoy. Abundan las oportunidades perdidas. La tierra y el aire quedan relegados a pequeños papeles. Ni un alma canta The Eternal Flame. La banda Earth Wind and Fire no tiene un cameo.

Pero si el potencial cómico de Elemental no se explota, su historia central es más convincente y tiernamente dibujada. Ember, que recorre la ciudad con una elegante capa para evitar encender cosas en su camino, es una de las protagonistas más fuertes de Pixar. El sacrificio y la carga de ser una hija inmigrante de primera generación se representa conmovedoramente en ella.

Las escenas más fuertes de Elemental son con Ember y su padre mientras navegan por una encrucijada familiar. A pesar de lo responsable que se siente Ember con su familia, la empujan en otra dirección. Su verdadero talento es la fabricación de vidrio, lo que puede hacer exquisitamente en un momento, con unas pocas bocanadas rápidas. Sería una campeona en Blown Away.

Ember, creo, habría sido suficiente para construir una película. Pero eso no es Elemental. En cambio, la película de Sohn, con guion de John Hoberg, Kat Likkel y Brenda Hsueh, se entrega demasiado a un romance al estilo de West Side Story (Amor sin barreras) entre Ember y Wade mientras corren por una Element City que, como Chinatown (Barrio Chino), tiene un problema de agua.

Ambos se apresuran a tapar una fuga misteriosa y Wade pronto lleva una antorcha para Ember. Los juegos de palabras vuelan. "Eres tan caliente", dice él. "¿Disculpa?", le responde. "No", él tartamudea. "Como humo".

Es una historia de amor aparentemente imposible; incluso temen tocarse. Y vienen de mundos muy diferentes. Wade, que se parece a un Colin Jost acuoso, vive con su familia en un edificio con portero. Pero como contraparte para Ember, es un poco tonto. Él derrama lágrimas ante la mera mención de las mariposas y habla con los ojos muy abiertos sobre abrazar la luz. Elemental comienza a empujar contra un umbral de aquí a lo desconocido: Quizá sólo puedes llegar hasta cierto punto con un romance cuyo protagonista es una gota translúcida llamada Wade.

En cuanto al corto que precede a Elemental, Carl's Date (La cita de Carl), muestra al viejo Carl Fredricksen y a su perro Doug, que persigue a las ardillas. Aquí, Carl se prepara nerviosamente para su primera cita desde la muerte de su amada Ellie. El consejo de Doug: "Trae un juguete". Es un compañero apropiado para Elemental (el niño de Up, Russell, se inspiró libremente en Sohn) y una despedida conmovedora para Ed Asner, quien grabó su diálogo antes de su muerte en 2021.

Elemental, un estreno de Walt Disney Co. tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por breves escenas de peligro, elementos temáticos y algunos diálogos. Duración: 103 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

FUENTE: AP