jueves 13  de  noviembre 2025
Podrían arrestar a Kanye West en Brasil por apología al nazismo

El concierto del rapero pautado para el 29 de noviembre está en riesgo de cancelación debido a que los promotores no han podido reservar el recinto

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El concierto de Kanye West en São Paulo pautado para el 29 de noviembre podría no realizarse. Según el medio local Metropoles, la Fiscalía del Estado de São Paulo (MPSP) habría ordenado la detención de West si realiza algún comentario pronazi durante el espectáculo o interpreta su controvertida canción Heil Hitler.

"Nadie que promueva el nazismo podrá reproducir ni cantar ninguna palabra en los equipos públicos pertenecientes al Ayuntamiento. No lo aceptamos y haremos todo lo necesario para garantizar que nadie que promueva el nazismo tenga ningún tipo de actividad aquí en la ciudad de São Paulo", declaró el alcalde Ricardo Nunes.

Además, los promotores del concierto de West, Guilherme Cavalcante y Jean Fabrício Ramos, también habrían recibido una orden de arresto si West promoviera el nazismo de alguna manera.

Sin embargo, Billboard reportó que tanto el artista como los promotores siguen en búsqueda de un nuevo recinto después de que el ayuntamiento cancelara el concierto en el hipódromo de Interlagos debido a las declaraciones antisemitas previas de West.

La resolución de octubre de la fiscal Ana Beatriz Pereira de Souza Frontini también le prohibió a West usar cualquier simbología nazi en su vestimenta durante su estancia en Brasil.

Aún está por determinarse si el concierto en Brasil se llevará a cabo. El intérprete de Runaway también tiene presentaciones programadas en Sudáfrica el 13 de diciembre y otra en México el 30 de enero.

A principios de este mes, West se reunió con un rabino para disculparse por sus comentarios pasados y expresó su arrepentimiento por el dolor que causó a la comunidad judía con sus comentarios antisemitas.

Origen de la polémica

A lo largo de los últimos años, el rapero ha enfrentado una severa controversia por comentarios hechos en redes sociales y entrevistas.

En diciembre de 2022, durante una entrevista con el teórico de la conspiración Alex Jones, West afirmó su admiración por Adolf Hitler.

"También veo cosas buenas sobre Hitler. Cada ser humano tiene algo de valor que trajo a la mesa, especialmente Hitler", declaró.

Tras estos y otros comentarios antisemitas, el artista fue vetado de varias plataformas y perdió lucrativos acuerdos comerciales, incluyendo su asociación con Adidas.

