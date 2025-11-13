jueves 13  de  noviembre 2025
FAMOSOS

Adamari López se pronuncia sobre divorcio de Angélica Vale

Adamari confirmó que la pareja se separó en abril, pero que la presentación de la demanda de divorcio tomó por sorpresa a Vale

La actriz y presentadora Adamari López.&nbsp;

La actriz y presentadora Adamari López. 

Cortesía/ Aflac
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La noticia del fin del matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón tras 14 años se convirtió en tema central en la televisión hispana. Una de las primeras figuras en reaccionar públicamente fue la presentadora y actriz Adamari López, amiga cercana de Vale, durante la emisión del programa Desiguales en Univisión.

López fue la encargada de comentar la información en el show, destacando el impacto emocional de la actriz mexicana ante los procedimientos legales.

Lee además
Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.  video
CELEBRIDADES

Travis Kelce hace destacada aparición en trailer del documental de Taylor Swift
El cantante puertorriqueño Bad Bunny en el comercial de las galletas Ritz. 
LISTA DE NOMINADOS

Bad Bunny lidera nominaciones a los Latin Grammy 2025

Una sorpresa

Adamari López contextualizó la situación, confirmando que la separación física de la pareja se había dado en abril, pero que la presentación de la demanda de divorcio tomó por sorpresa a Vale.

"Es difícil cuando una noticia te llega de sorpresa. Ella obviamente está separada desde abril, ella lo dice también en sus redes sociales, pero cuando te ponen una demanda de divorcio y todavía no estás lista como para eso sabiendo que hay una separación es lo que la tomó de sorpresa", comentó López.

La presentadora enfatizó la sensibilidad del proceso, especialmente cuando se maneja bajo el escrutinio público.

“Imagínense que esto nos puede pasar a cualquiera... enterarse de manera repentina... es algo que te descoloca y sobre todo cuando no eres una persona de escándalos y lo que quieres es resguardar el bienestar de tus hijos”, añadió.

Mensaje de apoyo

López hizo un llamado a la audiencia a solidarizarse con la actriz, quien reveló el término de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales.

"Hay que mandarle muchísima buena energía. Ella está mañana celebrando su cumpleaños, así que hay que animarla, hay que llenarla de mensajes bonitos”, expresó.

La ex-villana de telenovelas finalizó su intervención deseando lo mejor para la expareja. "Al final siempre van a seguir siendo los papás de Angeliquita y Danico, así que un besito para los dos”.

Temas
Te puede interesar

Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen límite de precio a reventa de entradas

Marca SKIMS de Kim Kardashian valorada en 5mil millones de dólares

Kanye West podría ser arrestado en Brasil por apología al nazismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón "acaramelados" en estreno de "Jay Kelly"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

Por Carlos Armando Cabrera
Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

Un lente capta el avance de un crucero y detrás la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral utilizada por Blue Origin y su megacohete New Glenn.
SECTOR ESPACIAL

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?