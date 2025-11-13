Adamari López se pronuncia sobre divorcio de Angélica Vale

MIAMI.- La noticia del fin del matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón tras 14 años se convirtió en tema central en la televisión hispana. Una de las primeras figuras en reaccionar públicamente fue la presentadora y actriz Adamari López , amiga cercana de Vale, durante la emisión del programa Desiguales en Univisión.

López fue la encargada de comentar la información en el show, destacando el impacto emocional de la actriz mexicana ante los procedimientos legales.

Una sorpresa

Adamari López contextualizó la situación, confirmando que la separación física de la pareja se había dado en abril, pero que la presentación de la demanda de divorcio tomó por sorpresa a Vale.

"Es difícil cuando una noticia te llega de sorpresa. Ella obviamente está separada desde abril, ella lo dice también en sus redes sociales, pero cuando te ponen una demanda de divorcio y todavía no estás lista como para eso sabiendo que hay una separación es lo que la tomó de sorpresa", comentó López.

La presentadora enfatizó la sensibilidad del proceso, especialmente cuando se maneja bajo el escrutinio público.

“Imagínense que esto nos puede pasar a cualquiera... enterarse de manera repentina... es algo que te descoloca y sobre todo cuando no eres una persona de escándalos y lo que quieres es resguardar el bienestar de tus hijos”, añadió.

Mensaje de apoyo

López hizo un llamado a la audiencia a solidarizarse con la actriz, quien reveló el término de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales.

"Hay que mandarle muchísima buena energía. Ella está mañana celebrando su cumpleaños, así que hay que animarla, hay que llenarla de mensajes bonitos”, expresó.

La ex-villana de telenovelas finalizó su intervención deseando lo mejor para la expareja. "Al final siempre van a seguir siendo los papás de Angeliquita y Danico, así que un besito para los dos”.