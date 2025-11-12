miércoles 12  de  noviembre 2025
LITERATURA

Escritor Mathias Énard inicia residencia en el Museo del Prado

Desde 2023, el Prado invita a dos escritores de prestigio internacional con el objetivo de contribuir a la excelencia en la creación artística

Mathias Enard es un escritor y traductor francés, ganador del premio Goncourt en 2015 por la novela Brújula.

Mathias Enard es un escritor y traductor francés, ganador del premio Goncourt en 2015 por la novela "Brújula".

Europa Press/ Handout por Pierre Marques / Literatura Random House

MADRID.- El escritor francés y Premio Goncourt Mathias 2015 Énard comienza su residencia en el Museo del Prado, haciéndolo su centro de actividad durante seis semanas en un proceso creativo que le llevará a escribir sobre la pinacoteca y los vínculos expresivos entre la ficción y las artes plásticas.

El resultado de la residencia se publicará posteriormente como parte de la colección de libros asociados a este programa, Escribir el Prado.

El autor húngaro-británico David Szalay posa con su libro Flesh durante la sesión fotográfica de los finalistas del Premio Booker 2025 en Londres, el 9 de noviembre de 2025, víspera del anuncio del galardón que reconoce obras de ficción en inglés.
LETRAS

Escritor David Szalay gana el Booker Prize 2025
El escritor Gonzalo Celorio.
LETRAS

Escritor Gonzalo Celorio gana el Premio Cervantes 2025

La Residencia Literaria Internacional está patrocinada por la Fundación Loewe en el Museo del Prado y también tendrá una conversación pública el 4 de diciembre entre Énard y el periodista Jose Andrés Rojo, que versará sobre su obra, su enfoque del arte y la influencia de éste en su obra literaria.

La pinacoteca impulsa este proyecto con el objetivo de contribuir a la excelencia en la creación artística, inspirar y promover la experimentación y la convergencia de los lenguajes creativos de la literatura y las artes plásticas.

Desde 2023 cada año el Prado invita a dos escritores de prestigio internacional a sendas estancias de entre tres semanas y dos meses. El autor dispone de un lugar de trabajo y tiene acceso a los talleres, biblioteca, salas de la colección, espacios reservados a los equipos profesionales del Museo.

Tiene ocasión, así pues, de estar en contacto diario con los conservadores, técnicos, restauradores, gestores y trabajadores en general y, cómo no, con los visitantes.

El escritor

Énard se suma ahora a este programa de residencia literaria que ha contado ya con la estancia en el Museo, en el verano de 2023, del Premio Nobel de Literatura 2003, John M. Coetzee; de la escritora mejicana, Chloe Aridjis, en otoño de 2023; de la escritora polaca y Premio Nobel de Literatura 2018, Olga Tokarczuk, en abril de 2024; del escritor irlandés, John Banville, en otoño de 2024; y de Helen Oyeyemi, galardonada con el Somerset Maugham Award y el Open Book Award del PEN, en la primavera de este mismo año.

Énard (Francia, 1972), tras cursar estudios de árabe y persa, y pasar largas estancias en Oriente Próximo, en el año 2000 se estableció en Barcelona, donde participó activamente en varias revistas culturales, entre ellas la desaparecida Lateral. Es miembro del consejo de redacción de la revista Inculte en París, en 2005 fue elegido escritor residente en la prestigiosa Villa Médicis de Roma. Además, ha ejercido de profesor de árabe en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Es autor de las novelas La perfección del tiro (2004), Remontando el Orinoco (2006), El manual del perfecto terrorista (2007), Zona (2008), Habladles de batallas, de reyes y elefantes (2011), El alcohol y la nostalgia (2012), Calle de los Ladrones (2013) Brújula (2016) y El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros (2020).

Ha sido galardonado con diversos premios, entre los que cabe destacar el Premio de la Francofonía 2004, el Prix Décembre, el Prix du Livre Inter, el Premio Goncourt de los Estudiantes en 2010 y el Premio Goncourt 2015 por Brújula.

FUENTE: Europa Pres

