jueves 13  de  noviembre 2025
CIN

Vistazo oficial a película "Super Mario" de Nintendo

Super Mario Galaxy: La película fue animada con imágenes generadas por computadora y llegará a los cines en abril del próximo año

La estadounidense Brie Larson se une a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black en el elenco de voces de Super Mario Galaxy: La película, una animación con imágenes generadas por computadora que será lanzada en abril próximo.

La estadounidense Brie Larson se une a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black en el elenco de voces de Super Mario Galaxy: La película, una animación con imágenes generadas por computadora que será lanzada en abril próximo.

Captura de Pantalla/Nintendo/YouTube

TOKIO.- Los aficionados de Super Mario pudieron ver el miércoles el tráiler de la secuela de la exitosa película basada en ese videojuego de Nintendo que este año cumplió cuatro décadas. La primera cinta de la franquicia, Super Mario Bros: La película, fue la más taquillera de 2023, detrás de Barbie.

La estadounidense Brie Larson se une a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black en el elenco de voces de Super Mario Galaxy: La película, una animación con imágenes generadas por computadora que será lanzada en abril próximo.

Lee además
Kim Kardashian luce un diseño de la firma Dolce & Gabbana en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 
CELEBRIDADES

Marca SKIMS de Kim Kardashian valorada en 5mil millones de dólares
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
POLÉMICA

Podrían arrestar a Kanye West en Brasil por apología al nazismo

En el tráiler oficial aparece el fontanero italiano de gorra roja divirtiéndose con sus amigos y enemigos en un colorido universo intergaláctico.

Fue visto casi tres millones de veces en YouTube en poco más de 12 horas.

Embed

Muchos aficionados en redes sociales se mostraron emocionados con el filme, pero otros se quejaron del elenco y de otros aspectos.

"Estoy emocionado con la obra maestra de canción que Jack Black va a escribir para la película", escribió en Facebook Andrés Bent Solano.

Otro aficionado, Jordany Fleury, comentó que hubiera sido mejor si los hermanos tuvieran sus acentos italianos, en referencia a las voces estadounidenses de Mario y su hermano Luigi.

Universo cinematográfico

La japonesa Nintendo marcó en septiembre los 40 años del lanzamiento de su primer juego de Super Mario Bros.

La cinta de 2023 recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla y fue parte de un furor de adaptaciones de videojuegos en el cine, junto a Una película de Minecraft y Sonic.

Nintendo también planea un filme de acción real basado en la franquicia Legend of Zelda, que sería lanzada en mayo de 2027.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Escritor Mathias Énard inicia residencia en el Museo del Prado

Brad Pitt e Inés de Ramón se muestran enamorados en estreno de "Jay Kelly"

Orquesta La Crítica honra el legado de Benny Moré

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jaqueline García Roves y Bryan Calvo conversan en Hialeah.
INFORMACION, TRANSPARENCIA Y ORDEN

Hialeah: Se disipa primer desencuentro entre Bryan Calvo y Jacqueline García-Roves sobre la transición

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johnson.
REAPERTURA

El Congreso pone fin al chantaje político de senadores demócratas

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón se muestran enamorados en estreno de "Jay Kelly"

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johnson.
REAPERTURA

El Congreso pone fin al chantaje político de senadores demócratas

Por Leonardo Morales
El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

El expresidente colombiano Andrés Pastrana
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

'Declaración de Miami' reconoce a Edmundo González como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela

Rocío San Miguel, nueva presa política en Venezuela.
DDHH

Exigen liberación "inmediata e incondicional" de activista venezolana Rocío San Miguel

El expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera.
ENTREVISTA

Luis Alberto Lacalle advierte sobre la infiltración del narcotráfico en la política latinoamericana