Marca SKIMS de Kim Kardashian valorada en 5mil millones de dólares

Kim Kardashian luce un diseño de la firma Dolce & Gabbana en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

MIAMI.- Kim Kardashian continúa alcanzando nuevos hitos en los negocios. Esta vez, su compañía de ropa moldeadora, SKIMS , recaudó 225 millones de dólares en nueva financiación, lo que valora la marca en 5.000 millones de dólares, según revelaron la estrella de reality y su cofundador, Jens Grede.

"El anuncio de hoy valida el arduo trabajo de nuestro increíble equipo y socios, quienes nos han ayudado a alcanzar este emocionante nuevo capítulo", compartió Kardashian en un comunicado.

SKIMS, que actualmente cuenta con 18 tiendas en Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Atlanta, además de su tienda en línea, planea utilizar parte de estos fondos para expandirse internacionalmente.

La ronda de financiación estuvo liderada por Goldman Sachs Alternatives, la rama de inversión del banco, que ya había invertido en la empresa de la estrella Kardashian en 2023, cuatro años después de su fundación.

De hecho, la marca obtuvo 270 millones de dólares hace dos años, lo que valoró la empresa en 4.000 millones de dólares.

Desde los inicios de la marca, la empresaria se ha caracterizado por ir más allá de los límites con su empresa. Por ejemplo, la protagonista de la nueva serie All's Fair sorprendió a los compradores con una nueva tanga de SKIMS, disponible en todos los colores de vello púbico.

A pesar de la audaz elección del producto, admitió que no esperaba la repercusión que tuvo.

"Estoy sorprendida. Ha recibido muchísima atención; nos hemos estado riendo y hablando de ello todo el día", reveló a E! News el mes pasado.

El propósito de SKIMS

La esencia de SKIMS, que se convirtió en la marca de ropa interior oficial de la WNBA, la NBA y USA Basketball en 2023, siempre ha sido la funcionalidad.

"Lo que siempre me molestó era la costura en la parte delantera de las fajas (...) Te ponías un vestido súper ajustado y luego se veía la costura, arruinando el propósito de llevar algo que se supone que debe verse como si no llevaras nada debajo (...) Para mí, la comodidad y el glamour se combinan a la perfección. Siempre pienso que se puede tener todo, así que ¿por qué no tener todo lo que necesitas en tus productos?", expresó a Harper's Bazaar en 2020.

En septiembre de 2025, la marca anunció una colaboración con Nike.