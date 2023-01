Poncho Herrera rompe el silencio sobre gira de RBD

Ante esto, el actor y cantante decidió hacer uso de sus redes sociales para poner fin a los comentarios y expresar su sentir ante las críticas que le rodean.

"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento”, inició su comunicado.

Seguidamente Herrera aseguró que jamás ha negado su pasado en la agrupación pues fue parte fundamental del camino que recorrió para llegar a su presente.

“Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde", agregó. "De la misma forma que mis compañeras y compañeros me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente".

Asimismo, Herrera, quien interpreta actualmente a Javier Jiménez en la serie Queen of The South, reiteró que Rebelde tiene un gran significado en su vida, algo que lo ha motivado a perseguir sus sueños.

“Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo".

Concluyó su mensaje agradeciendo a sus seguidores por el apoyo que le han dado en cada una de sus etapas y decisiones. "Y a los fans, mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño".

Tras la separación de RBD, Alfonso Herrera continuó su rumbo en la actuación, donde se abrió paso en importantes proyectos de la industria en México y Hollywood.

