Por qué genera críticas la Gala del Met dedicada a Lagerfeld

Y dejó atrás los platos rotos de sus propias palabras controversiales.

Lagerfeld murió en 2019 después de dominar el universo de la moda por décadas hasta que fue un octogenario. El 1 de mayo, su legado será recordado en la gala de recaudación de fondos llena de celebridades y en la exhibición complementaria en el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. Sin embargo, es probable que no se muestren sus tendencias polémicas.

“Ofendió a la gente a diestra y siniestra, haciendo del dolor un arte tan grande como un vestido de dos caras perfectamente cortado”, escribió la crítica de moda de The New York Times, Vanessa Friedman, poco después de la muerte de Lagerfeld.

“Juzgaba y sabía que él mismo sería juzgado, pero no le importaba. Más bien, lo asumió”, escribió Friedman.

Karl Lagerfeld-AP.jpg El diseñador Karl Lagerfeld recibe el aplauso después de su desfile de Metiers d'Art en Dallas el 10 de diciembre de 2013. AP/Tony Gutierrez, archivo

La elección de Lagerfeld para la noche más importante de la moda no está exenta de críticas, aunque la visionaria de gala y amiga cercana del diseñador, Anna Wintour, claramente no es una de las que esté en contra. Se envió una solicitud de comentarios sobre estos aspectos de Lagerfeld sin recibir respuesta. Cuando unas 400 celebridades de la moda, la tecnología, la política, la música, las redes sociales, el cine, la televisión y los deportes suban a la Gran Escalera del Met para la gala, Jameela Jamil no estará allí.

La actriz y activista fue una de las raras figuras públicas que condenó el tema elegido para la gala de este año y acudió a Instagram para reconocer al genio de la moda que fue Lagerfeld, pero también denunció sus comentarios claramente odiosos, a menudo contra las mujeres.

“¿Por qué es este a quien celebramos cuando hay tantos diseñadores increíbles que no son hombres blancos intolerantes?, ¿qué pasó con los principios y la defensa de todos?. No puedes defender la justicia en estas áreas y luego asistir a la celebración de alguien que se deleitó en su propio desdén público por las personas marginadas”, escribió Jamil.

En 2020, un grupo de amigos en internet decidió democratizar la gala de famosos, a la que se accede solo por invitación, creando una acompañante en Twitter que está abierta a todos los creadores que envían moda digital con el tema anual de la gala real.

Pero este año no habrá un High Fashion Twitter Met Gala.

Embed The 2023 Met Gala theme has officially been announced : ”Karl Lagerfeld - A line of beauty„ pic.twitter.com/xjLt9gNpXJ — Met Gala 2023 (@theofficialgala) October 12, 2022

“Ahora que nos acercamos al primer lunes de mayo el equipo de hf twitter met gala quisiera anunciar que no celebraremos este año pues nuestros valores no se alinean con la selección de Karl Lagerfeld como el tema”, tuitearon los coordinadores.

Calificado como el alma viviente de la moda por Wintour, Lagerfeld y sus talentos eran enormes, al igual que su facilidad para meterse en problemas.

El movimiento #Metoo

En la revista de moda internacional Numéro en 2018, Lagerfeld dijo que estaba harto de los esfuerzos por denunciar acoso, agresión, conductas inapropiadas, violaciones y demás muestras de violencia sexual.

“Lo que más me choca de todo esto son las actricitas que han tardado 20 años en recordar lo que pasó. Sin mencionar el hecho de que no hay testigos de los cargos. Habiendo dicho esto, no soporto al señor Weinstein. Tuve un problema con él en (la gala de lucha contra el sida) amfAR”, dijo, refiriéndose al exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein.

Sobre las modelos

“¡Si no quieres que se metan con tus pantalones, no te conviertas en modelo! Ingresa a un convento, siempre habrá un lugar para ti en el convento. ¡Incluso están reclutando!”, le dijo a Numéro en la misma entrevista, cuando se le preguntó sobre las acusaciones contra el estilista y exdirector creativo de Interview, Karl Templer.

A la revista de noticias alemana Focus, Lagerfeld le dijo en 2009 sobre las modelos de talla grande. “Nadie quiere ver mujeres con curvas”.

La gordofobia de Lagerfeld

El hombre que fue coautor de un libro de dietas después de perder 42 kilogramos (92 libras) en 13 meses criticó abiertamente a lo largo de su carrera a las mujeres que sobrepasaban la talla dos. También defendió que los diseñadores contraten exclusivamente modelos de pasarela extremadamente delgadas.

Cuando se le preguntó en la misma entrevista de Focus de 2009 sobre la declaración de la revista femenina alemana Brigitte que dijo que solo publicaría fotografías de mujeres reales, en lugar de modelos profesionales, Lagerfeld continuó. “Tienes a madres gordas con sus bolsas de papas fritas sentadas frente a la televisión diciendo que las modelos delgadas son feas. El mundo de la ropa hermosa se trata de sueños e ilusiones”.

“Creo que tanto para mujeres como para hombres, la moda es la motivación más saludable para perder peso”, dijo en el libro El mundo según Karl.

Lo feo y Andy Warhol

“No debería decir esto, pero físicamente era bastante repulsivo”, dijo Lagerfeld a Vice sobre Warhol en 2010.

En la misma entrevista, mientras hablaba de su afición por usar anteojos oscuros, describió a una periodista alemana que una vez lo entrevistó como una mujer horrible y fea.

Merkel y los inmigrantes

En 2017, Lagerfeld, nacido en Hamburgo, criticó a Merkel, la entonces canciller alemana, por abrir las fronteras de su país a los inmigrantes durante la crisis de refugiados sirios en Europa.

“Uno no puede, incluso si hay décadas de por medio, matar a millones de judíos para poder traer a millones de sus peores enemigos en su lugar”, dijo al programa de entrevistas francés Salut les Terriens! en Canal 8.

Algunas traducciones al inglés de su entrevista incluyeron esta anécdota: “Conozco a alguien en Alemania que recibió a un joven sirio y después de cuatro días dijo: 'lo más grande que inventó Alemania fue el Holocausto'”.

Sin embargo, otros reportaron el comentario de esta manera: “Conozco a alguien en Alemania que acogió a un joven sirio que hablaba poco inglés. Después de cuatro días, ¿sabe lo que le dijo a la dama (alemana)?: 'el mejor invento de Alemania es el Holocausto'”.

De cualquier manera, las palabras llevaron a cientos de quejas para Canal 8.

Matrimonios del mismo sexo

Lagerfeld envió a la pasarela a dos modelos con vestidos de novia idénticos para el final de su desfile de alta costura de Chanel en la primavera de 2013 en París, y le dijo al diario The Guardian que era una muestra de apoyo a la ley francesa de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero en una entrevista con Vice de 2010, habló en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, particularmente en lo que respecta a dos hombres.

“En los años 60' todos decían que teníamos derecho a la diferencia. Y ahora, de repente, quieren una vida burguesa”, dijo Lagerfeld. “Para mí es difícil de imaginar: uno de los papás en el trabajo y el otro en casa con el bebé. ¿Cómo sería eso, para el bebé? No sé. Veo más lesbianas casadas con bebés, que chicos casados con bebés. Y también creo más en la relación entre madre e hijo que en la de padre e hijo”. En 2013, aunque apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, Lagerfeld dijo que estaba menos interesado en que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar.

