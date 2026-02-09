Portavoz de Kate Middleton y el Príncipe William comparte comunicado sobre caso Epstein

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Después de años de silencio, Kate Middleton y el príncipe William se pronuncian oficialmente sobre el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein , que salpica a la familia real debido a sus vínculos con el expríncipe Andrés , tío del heredero del trono.

Los príncipes de Gales están "profundamente preocupados" por las revelaciones que han seguido surgiendo tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con el caso Epstein, según declaró el portavoz de la pareja.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, añadió el portavoz desde Arabia Saudita, donde Guillermo se encuentra al inicio de una visita oficial de tres días.

Cuando en octubre de 2025, el rey Carlos III despojó a Andrés Mountbatten-Windsor de todos sus títulos y honores reales, y le ordenó que entregara el contrato de arrendamiento de su residencia, Royal Lodge, fuentes cercanas a Kate y William dejaron claro que la pareja apoyaba sus acciones.

En el momento, compartieron el comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

"Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso", concluía.

Vínculo con Epstein

Andrés se retiró de sus funciones públicas como miembro de la realeza en 2019 tras la polémica entrevista que concedió a la BBC, en la que habló sobre su relación con Epstein.

Su difunta madre, la reina Isabel II, le retiró sus títulos militares y patrocinios en enero de 2022, después de que un juez desestimara su intento de que se archivara la demanda por agresión sexual presentada contra él por Virginia Giuffre, víctima de Epstein.

El caso volvió a captar la atención del público en febrero gracias a una nueva tanda de archivos publicados. En nuevas fotos, se puede ver al exmiembro de la realeza arrodillado en el suelo sobre una mujer no identificada.

En una imagen, se puede ver a Andrés, antes conocido como el príncipe Andrés, inclinado y tocando el vientre de una mujer joven completamente vestida mientras esta se encuentra en el suelo. Una segunda fotografía muestra a Andrés, a cuatro patas, inmóvil sobre la víctima.

El rostro de la joven aparece oscurecido en ambas imágenes, lo que la hace imposible de identificar. El DOJ no proporcionó más información sobre las fotos, ni dónde ni cuándo se tomaron.

El Palacio de Kensington, donde William y Kate tienen sus oficinas, espera que la atención se centre en la importante visita diplomática que William realizará a Arabia Saudita en los próximos días.