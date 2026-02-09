lunes 9  de  febrero 2026
REALEZA

Portavoz de Kate Middleton y el Príncipe William comparte comunicado sobre caso Epstein

Los príncipes de Gales están "profundamente preocupados" por las revelaciones que han surgido tras la publicación de nuevos archivos relacionados con Epstein

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

AFP/Eddie Mulholland/Vía Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los príncipes de Gales están "profundamente preocupados" por las revelaciones que han seguido surgiendo tras la publicación de millones de páginas de documentos relacionados con el caso Epstein, según declaró el portavoz de la pareja.

Lee además
Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
MÚSICA

Bad Bunny bate récord de audiencia en espectáculo del Super Bowl
Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024.   
CELEBRIDADES

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance con asistencia al Super Bowl

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa están profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, añadió el portavoz desde Arabia Saudita, donde Guillermo se encuentra al inicio de una visita oficial de tres días.

Cuando en octubre de 2025, el rey Carlos III despojó a Andrés Mountbatten-Windsor de todos sus títulos y honores reales, y le ordenó que entregara el contrato de arrendamiento de su residencia, Royal Lodge, fuentes cercanas a Kate y William dejaron claro que la pareja apoyaba sus acciones.

En el momento, compartieron el comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

"Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso", concluía.

Vínculo con Epstein

Andrés se retiró de sus funciones públicas como miembro de la realeza en 2019 tras la polémica entrevista que concedió a la BBC, en la que habló sobre su relación con Epstein.

Su difunta madre, la reina Isabel II, le retiró sus títulos militares y patrocinios en enero de 2022, después de que un juez desestimara su intento de que se archivara la demanda por agresión sexual presentada contra él por Virginia Giuffre, víctima de Epstein.

El caso volvió a captar la atención del público en febrero gracias a una nueva tanda de archivos publicados. En nuevas fotos, se puede ver al exmiembro de la realeza arrodillado en el suelo sobre una mujer no identificada.

En una imagen, se puede ver a Andrés, antes conocido como el príncipe Andrés, inclinado y tocando el vientre de una mujer joven completamente vestida mientras esta se encuentra en el suelo. Una segunda fotografía muestra a Andrés, a cuatro patas, inmóvil sobre la víctima.

El rostro de la joven aparece oscurecido en ambas imágenes, lo que la hace imposible de identificar. El DOJ no proporcionó más información sobre las fotos, ni dónde ni cuándo se tomaron.

El Palacio de Kensington, donde William y Kate tienen sus oficinas, espera que la atención se centre en la importante visita diplomática que William realizará a Arabia Saudita en los próximos días.

Temas
Te puede interesar

En imágenes: Bad Bunny monta la fiesta latina en el Super Bowl

Premios Alegría de Vivir anuncia galardonados en edición 2026

Valentía culinaria sobre ruedas: un chef cubano se atreve a hacer tacos en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una vista del edificio de oficinas del Washington Post el 4 de febrero de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras una oleada de despidos

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra

El líder de la Cámara de Representantes Mike Johnson junto al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CONGRESO

El fin del cierre del gobierno, otra frustración para la extrema izquierda de EEUU

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Turistas a bordo de automóviles clásicos recorren una calle este sábado, en La Habana, Cuba.
Precaución a turistas

Aumentan alertas para viajeros a Cuba ante la crisis económica y la escalada de tensiones con EEUU

Te puede interesar

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

Por Daniel Castropé
El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba.
ALERTA

Cuba confirma que se queda sin combustible para aerolíneas internacionales

Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024.   
CELEBRIDADES

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman romance con asistencia al Super Bowl

Miguel Díaz-Canel este sábado en ejercicios militares.
CUBA

Régimen cubano descarta excarcelación de presos y se escuda en estado de guerra