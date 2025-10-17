viernes 17  de  octubre 2025
Príncipe Andrés renuncia a títulos reales tras resurgimiento de caso Epstein

La decisión surge en medio de una nueva ola de controversias por la conexión del príncipe Andrés con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

En esta foto de archivo tomada el 11 de abril de 2021, el príncipe Andrés, duque de York, asiste al servicio dominical en la Capilla Real de Todos los Santos en Windsor, Inglaterra. Un juez de Nueva York rechazó este miércoles la petición del monarca de desestimar la denuncia de agresiones sexuales.

AFP/Steve Parsons

AFP/Steve Parsons
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una declaración publicada por el Palacio de Buckingham, el príncipe Andrés renunció oficialmente a sus títulos reales y honoríficos, ya que 'distraen del trabajo del rey Carlos y la familia real'. Esta noticia surge en medio de un resurgimiento del escándalo por su conexión con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Tras conversaciones con el rey y mi familia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de su majestad y la familia real. He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública y, con el consentimiento de su majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", anunció en el comunicado.

El príncipe, que volvió a negar las acusaciones en su contra, ha recibido el tratamiento de 'alteza real' desde su nacimiento. Tras su matrimonio con Sarah Ferguson en 1986, su madre, la reina Isabel II, le otorgó los títulos de duque de York, conde de Inverness y barón de Killyleagh.

Eliminar los títulos reales requerirá de una ley oficial por parte del parlamento

El periódico local The Times había informado esta misma semana que el rey Carlos III estaba considerando despojar a su hermano de sus títulos.

"La chica de nadie"

El escándalo que provocó la amistad entre el príncipe y el fallecido criminal había mermado en los últimos años, pero volvió al foco público esta semana luego de que salieran a la luz extractos de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal acusadora en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein.

En ellas, la mujer habló sobre sus relaciones como adolescente con el príncipe Andrés, a quien acusó de creer que acostarse con ella "era su derecho de nacimiento".

Giuffre, una de las principales voces de las víctimas del financiero estadounidense, se suicidó en abril de 2025 en Australia a los 41 años. Epstein se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado.

En su libro Nobody's girl (La chica de nadie), que saldrá a la venta el 21 de octubre, asegura que Einstein la usó como 'esclava sexual' a principios de la década de 2000.

Giuffrey demandó a Andrés en 2021, y en 2022 acordaron un acuerdo monetario por fuera de la corte del cual no se conoce el monto.

El tercer hijo de Isabel II siempre negó las acusaciones y evitó un juicio en Nueva York con el pago de varios millones de dólares.

