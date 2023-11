Precuela de “The Hunger Games” acapara taquillas en su estreno

Rachel Zegler, del elenco de The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes, camina por la alfombra roja de la película en Los Ángeles el lunes 13 de noviembre de 2023, en el Teatro Chino TCL.

The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes encabezó los cines en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de estreno con 44 millones de dólares en ventas de taquilla, según estimaciones de los estudios del domingo, 19 de noviembre.

Fue un fin de semana ajetreado en los cines previo al Día de Acción de Gracias y había mucho para elegir. El público tuvo The Marvels, que cayó en picada un 78% en su segundo fin de semana, así como los estrenos a nivel nacional de la cinta familiar Trolls World Tour, la comedia de fútbol de Taika Waititi Next Goal Wins y la película de terror Thanksgiving.

The Ballad of Songbirds & Snakes es un interesante caso de estudio para una franquicia que estuvo inactiva por ocho años. Sus 44 millones de dólares en 3.776 salas marcan un mínimo para la serie de The Hunger Games. Las cuatro películas estelarizadas por Jennifer Lawrence superaron los 100 millones de dólares en sus primeros fines de semana, el punto más alto fue la primera con 158 millones en 2013, el punto más bajo fue el último con 102,7 millones en 2015.

Pero es una historia más matizada para Lionsgate, que opera de manera distinta a los estudios tradicionales al otorgar licencias de sus títulos a distribuidores internacionales, lo que ayuda a cubrir una parte significativa del presupuesto de la película. Los productores lo mantuvieron alrededor de 100 millones de dólares, que también fue compensado con créditos fiscales para filmar en Alemania.

Con otros 54,5 millones de dólares adicionales de 87 mercados internacionales, la película ya recaudó 98,5 millones de dólares recién estrenada. El estudio lo considera un fuerte inicio para la precuela, que se basa 64 años antes que Katniss Evergreen entrara en escena, con un nuevo elenco liderado por Tom Blyth y Rachel Zegler.

“Históricamente, intentar hacer precuelas, sobre todo cuando no regresa el elenco, puede ser una propuesta muy desafiante”, dijo Adam Fogelson, vicepresidente de Lionsgate Motion Picture Group. “El hecho de que estemos aquí con básicamente 100 millones de dólares en el fin de semana de estreno en todo el mundo es, creo, un testimonio de la calidad de la película, la calidad del talento que trabajó en la película y una campaña que fue tan exitosa como eficiente”.

Las 10 películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, 44 millones de dólares.

2. Trolls Band Together, 30,6 millones.

3. The Marvels, 10,2 millones.

4. Thanksgiving, 10,2 millones.

5. Five Nights at Freddy’s, 3,5 millones.

6. The Holdovers, 2,7 millones.

7. Next Goal Wins, 2,5 millones.

8. Taylor Swift: The Eras Tour, 2,4 millones.

9. Priscilla, 2,3 millones.

10. Killers of the Flower Moon, 1,9 millones.

FUENTE: AP