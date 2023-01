Predicciones astrológicas para 2023

Capricornio

Después de una larga temporada donde tu vida estuvo permeada de conflictos, tu vida comienza a encaminarse a un lugar de más claridad. El 2023 es un año donde recibirás todo lo que te mereces, después de haber pasado el Niagara en bicicleta, con todos los tránsitos planetarios más fuertes de los últimos tiempos.

Has tenido la capacidad de demostrar que ser perseverante es una de las cualidades más preciadas de un ser humano, por eso este nuevo año tiene grandes promesas para ti.

De todos modos, debes mantener tus ojos abiertos y seguir vigilando a Urano en el signo de Tauro, que con sus comportamientos erráticos continuará rompiendo tu área del romance, y tentando a tus hijos para que sean más rebeldes.

Cuando Urano reciba la compañía de Júpiter en Tauro, hasta finales de año, y después se les una Plutón, los tres te mandarán un mensaje siniestro recordándote que si no te deshaces de los bloqueos que restringen tu libertad seguirás preso de conductas destructivas que impiden que seas la persona que estás destinada a ser.

Mercurio retrógrado en Capricornio a principios del año, te recuerda que las comunicaciones deben ser claras, y que, si mientes él se hará cargo de descubrirte, y de que pases los peores momentos de tu vida.

Plutón tendrá un tránsito relámpago por el signo de Acuario en tu área de las finanzas, y cualquier asunto relacionado a deudas o ingresos, los transformará radicalmente.

Cuando el 7 de marzo, Saturno transite al signo de Piscis, tus poderes intuitivos serán exacerbados, Saturno te quiere recordarte que debes liberarte de la ceguera que tienes en referencia a personas que frecuentan tu entorno.

Aunque has hecho transformaciones radicales en tu vida porque Plutón en tu signo te ha obligado a eso, él quiere que continues siendo disciplinado, y que te sientas confortable con todos estos cambios, ya que si no te has dado cuenta has ganado mucho poder y control sobre tu propia vida.

Plutón empieza a moverse fuera de tu signo a finales de marzo hasta mediados de junio, y con Plutón aproximándose al final, es posible que todavía te quede algo pendiente, y que él quiera que te deshagas de eso, o de ese alguien, que es tóxico para tu vida.

Mercurio comienza retrógrado el 2023 en tu signo hasta mediados de enero, y después nuevamente a mediados de diciembre. Estos tránsitos sacarán a la luz conflictos internos que te hacen sentir inquieto, porque tú crees que no tienes la capacidad de resolverlos. Sino eres paciente contigo y descansas, puedes tener una crisis mental que te hará perder las oportunidades que pueden aparecer en tu camino.

Amor

Este año 2023 estará lleno de decisiones importantes relacionadas a tu área del amor. Aunque has hecho muchos cambios a esta esfera, todavía no son suficientes, y tendrás que madurar un poco más para que puedas llegar a estar con la persona que quieres, y te mereces.

Si estás comprometido, para mantener la paz y la armonía en la relación debes respetar a tu pareja, no debes perder tu vínculo con ella, y el hecho que ambos tengan responsabilidades no te da el derecho a pensar que las tuyas están por encima. Criticar a la persona que está a tu lado solo hará que se empeore la conexión y la comunicación entre ustedes, tienes que aprender que todos tenemos un ritmo diferente, y reconocer esto es el secreto de una relación exitosa.

Posiblemente haya un grupo de Capricornio que ya llevan tiempo comprometidos y tomen la decisión de vivir juntos o lleven la relación a una etapa más seria, si esto fuera así, no se arrepentirán, ya que el destino les promete felicidad.

Los solteros tienen mucho deseos de continuar con sus espíritus aventureros y no tomarse la vida seriamente, en ese sentido, sin embargo, después de julio van a sentir deseos de estar acompañados por alguien que los cuide y les del amor que necesitan. Alguien muy diferente llegará a sus vidas, e incluso puede darse el caso que un amor del pasado regrese y se amarán como la a primera vez.

Con Urano transitando por tu área del amor, es posible que quién amas se haya transformado rotundamente, y la forma en que tu manifiestas el amor también. Algunos meses de este año te sentirás atraído hacia personas raras y desearás tener relaciones con ellas que serán poco convencionales.

Júpiter a mediados de mayo, visita tu área del amor y este tránsito te trae la oportunidad de ser más cariñoso. Si estás soltero tendrás un aura muy atractiva que te permitirá atraer muchos pretendientes, y la flecha de Cupido llegada del lugar que tu menos esperes.

Mercurio retrógrado en la esfera del romance te hace perder la paciencia con facilidad con las personas que amas.

Marte se da un paseo por tu área del amor desde finales de marzo hasta mediados de mayo, y en esta etapa sentirás una energía adicional que te permitirá enfocarte en tus relaciones cercanas y darle mucha atención. Como Mercurio es un ingrediente en esta receta, es bueno que controles tu carácter, sino estarás molesto y dispuesto a discutir por cualquier bobería.

Venus retrógrado cuando Marte decide irse, de mediados de julio a principios de septiembre, traerá en su lista de quehaceres crear problemas serios en tus relaciones, todos relacionados al sexo. Necesitas en esta etapa crear una distancia para que las cosas no se empeoren.

Economía

No existe absolutamente ninguna duda de que eres el signo más esforzado del zodiaco, tu constancia y capacidad para el trabajo te distinguen de los demás. Esas cualidades son las que te permitirán en este 2023 modificar cualquier situación que te esté atrasando.

Se te presentarán las circunstancias para solucionar cualquier conflicto profesional, y además no te faltará la cooperación de las personas que trabajan contigo o son parte de tus negocios.

Después de julio comienza tu etapa dorada, serás como el rey Midas, todo lo que toques lo convertirás en oro. Diversificarás tus inversiones, tendrás la posibilidad de invertir en bienes raíces, y también tendrás una capacidad poco común de predecir el futuro.

Marte retrógrado hasta mediados de enero, en tu esfera del trabajo te hará enfrentarte a las personas que no quieren seguirte en tus palanes de avanzar, tienes que ser muy cuidadoso con los conflictos porque Marte es un planeta guerrero, y a veces es mejor evitar. En esta etapa también tu capacidad de concentración será limitada. Marte estará por aquí hasta finales de marzo, y vas a tener la oportunidad de volver a ponerlo todo en su lugar. Tendrás energías de sobra para ser organizado, y serás recompensado por tus esfuerzos.

Plutón también comienza a moverse a tu área de las finanzas desde finales de marzo hasta mediados de junio, y va a entrar completamente en esta esfera en los próximos dos años. Esto es una buena noticia ya que significa que Plutón está abandonando tú signo. Quitarse de arriba la energía despiadada de Plutón es una bendición. Pero la mala noticia es que Plutón a cargo de tu economía es también inclemente.

Tienes que estructurar totalmente cómo manipulas el dinero, lo que requieres para la estabilidad económica de tu vida, lo que piensas que tiene valor para a ti y lo que aprecias. Si algo de esto no es consistente como una piedra, Plutón te lo quitará todo, y para recuperarte no va a ser nada fácil después. No ubiques tus negocios en nada trivial, o sin enfocarte en lo que puede ser útil para ti.

Por suerte con Saturno en el 2023 en tu área de la economía, ha estado durante un par de años en esa área, has experimentado y cultivado todo lo que precisas con relación al dinero, y tus negocios. Si lo hiciste, recibirás recompensas con Saturno marchándose y Plutón ingresando. Pero si no lo has hecho, empieza inmediatamente.

Salud

Debido a tu enfoque optimista, este año 2023 tu salud será muy buena en términos generales. Descansar lo necesario es muy importante, respeta tus horarios de sueño, y si quieres liberare de las preocupaciones y sentirte más equilibrado práctica algún deporte o camina.

El peor reto para tu salud será la intranquilidad nerviosa, como resultado del extremado dinamismo laboral.

Consumir vitaminas naturales es importante, también practicar la medicina holística. Cuida tus huesos, fortaleciendo tu sistema muscular tomando magnesio y colágeno. Una dieta catártica será una buena alternativa. Otra regla que puede favorecer tu bienestar es comer pescado, y tomar más agua para desintoxicar tu cuerpo.

Acuario

Acuario llegó un año de nuevas posibilidades y de aplicar todo las lecciones que te enseñó Saturno transitando por tu signo por dos años. Se te avecinan nuevas oportunidades, y con disciplina podrás tomar ventajas de ellas.

Saturno el 7 de marzo, te abandona, pero durante todo ese tiempo aprendiste mucho sobre ti mismo. Ahora eres más cumplidor, razonable y metódico. Seguramente te sentiste encerrado, obstaculizado, confrontado y restringido. Pero se agradecido, porque gracias a eso, has aprendido lecciones valiosas, y ahora podrás avanzar tranquilamente.

Júpiter comienza el año en Aries, en tu área de la comunicación, contratos, y el transporte. Puedes comenzar a hacer más viajes locales, y negociar nuevos acuerdos comerciales. Aquí también sucede un Eclipse que energiza tu mente con ideas transformadoras.

Mercurio ha estado retrógrado en Capricornio desde diciembre en tu área de la intuición. El planeta mensajero se vuelve directo el 18 de enero, abriéndote las puertas a una mayor percepción de los asuntos complejos, y la ejecución de proyectos que comenzaste a finales de diciembre.

Urano agita las banderas en tu casa de la familia, aparecen revelaciones inesperadas, y cambios en la conducta de las personas que componen tu hogar. El planeta del caos transita directamente el 22 de enero, restaurando la estabilidad en las relaciones familiares.

Neptuno en Piscis continúa moviéndose a través de tu casa del dinero, regalándote ideas sobre cómo superarte y, a la misma vez, examinando como manejas tus gastos.

El tránsito de Plutón en Capricornio será en tu casa del subconsciente y los sueños, dándote la oportunidad de recuperarte de cualquier molestia de salud, cuidar a personas enfermas, y alimentar tus sueños para el futuro.

Plutón comienza a transitar tu signo del 23 de marzo al 11 de junio. Plutón es el planeta de la transformación, y esto significa que llegó el momento de transformarte en todos los sentidos. Transformaciones masivas llegarán a tu vida, no te asustes porque estas transformaciones te ayudarán a fortalecerte. Plutón también rige el poder y el control, por lo que Plutón en tu signo puede ayudarte a ganar más poder personal. Estarás más enérgico, y tu personalidad puede ser mucho más dogmática.

Amor

El 2023 es bastante activo a nivel sentimental. Tu paciencia y deseos de libertad chocarán, y esto definirá el curso de tu vida.

Para los Acuario, que tienen pareja se aproxima una etapa donde lo más importante es definir el sentido de tu relación. Es posible que con tantas responsabilidades te sientas agobiado y aburrido, y que esto te conlleve a interpretar mal cualquier consejo que te dé tu pareja. Es importante que planifiques momentos a solas para que puedas coger un descanso. Si la relación está consolidada todo volverá a ser como antes, y regresará la paz.

Los que no se encuentran en pareja probablemente tampoco lo desearán en el 2023. Los acuarianos solteros optarán por disfrutar el momento y compartir noches con diferentes personas. La responsabilidad que conlleva iniciar y mantener una relación en estos momentos que tu vida profesional está tan ocupada requiere de mucha energía. Probablemente en diciembre aparezca una persona que te robe el corazón.

Marte retrógrado a principios del 2023, en tu área del amor, puede sacar a relucir problemas en tus relaciones amorosas, y puedes estar luchando con tus seres queridos ya que en todo momento estarán teniendo malentendidos contigo.

Saliendo del guerrero, Venus retrógrada en tu sector de las relaciones, a finales de julio hasta principios de septiembre, y este tránsito se cruza con Marte en tu sector del sexo, de mediados de julio a finales de agosto. Esto te puede ocasionar conflictos en las relaciones cercanas, con eventos dramáticos.

Mercurio retrógrada en tu sector de la intimidad a finales de agosto hasta mediados de septiembre, y esto puede sacar problemas del closet, Es posible que debas profundizar más en la confianza con tu pareja con todas estas vibraciones retrógradas afectando tu relación. El 2023 estará lleno de conexiones con personas de tu pasado. Los retrógrados activan la conexión con tu alma gemela.

Economía

Tu talento será reconocido, tendrás posibilidades de expandir tus negocios, y mejorar tu calidad de vida y las finanzas.

Algunos Acuario estarán en la disyuntiva por no saber si van a seguir en una profesión de subordinación, o si van a trabajar independientes, y arriesgarse a ser sus propios jefes. Independientemente de la decisión que hagas, recuerda actuar con sensatez, y formalidad. Lo importante es que emprendas lo que te haga sentir bien, porque al final, sea lo que sea, tendrás éxito.

En referencia al dinero, después de julio las ganancias empezarán a llegar y te animarás a invertir parte de ellas para hacer realizar más proyectos, y también puedes remodelar tu hogar para sentirte más cómodo.

Es muy recomendable que encuentres el balance entre disfrutar y gastar, porque si quieres realizar todos las nuevas empresas que tienes en tu mente, vas a necesitar tener reservas económicas.

Neptuno permanecerá en tu área económica todo el 2023, y con este tránsito perpetuo te va a ser difícil controlar tus finanzas por la vibración nebulosa de Neptuno.

Saturno te abre los ojos a la realidad cuando transita a tu cuenta de banco a principios de marzo. Vas a tener que aprender a manejar tus recursos adecuadamente, sentirás que no tienes suficiente dinero a veces, pero eso es una impresión y no lo real, ya que Saturno quiere que seas más juicioso y meticuloso.

Marte transita tu esfera del trabajo desde finales de marzo hasta mediados de mayo, y esto te hará más lucrativo. Puedes esparcir tu tiempo, cuanto más trabajes, más querrás producir.

Un eclipse lunar en tu sector de la profesión el 5 de mayo, te empujará cambiar o buscar una profesión nueva. Pero si estás a gusto con lo que haces, puedes conseguir tener el éxito.

Marte con su energía y entusiasmo te hará ambicioso, y puedes tomar la iniciativa de emprender nuevos negocios a corto plazo.

Salud

Canalizar las energías acumuladas es mandatorio para ti en este año. Con tantas metas y trabajo, no te debes olvidar de salir a divertirte, hacer ejercicios y buscarte un hobby que te permita liberar cualquier ansiedad acumulada. Hacer prácticas espirituales también será muy beneficioso

Aléjate de las comidas chatarra, el alcohol y cualquier tipo de abusos a tus etapas de descanso. El sueño es el alimento del cerebro.

Los estados de ánimo desbalanceados pueden causarte problemas en la piel, garganta, y el sistema digestivo.

Una cita con el oculista puede ser adecuada, ya que los dolores de cabeza que tendrás pueden tener su raíz en una limitación visual.

Piscis

Energías provechosas y lucrativas escoltarán a los Peces todo el año 2023. Llegó el momento de lucirte y enseñarle al mundo que ustedes tienen potencial y que, aunque a veces se demoran en llegar, llegan. Fuerzas eficaces están manipulando entre bastidores planes para elevarte a un nivel privilegiado. Conseguirás una promoción en el trabajo con un papel de autoridad. Tus inversiones experimentarán un crecimiento rápido.

En este año 2023 tendrás dos planetas en tu signo. Saturno reta la esfera del retiro y la soledad en el signo de Acuario hasta que transite nuevamente a tu signo el 7 de marzo, mientras que Urano hace una conexión beneficiosa con tu Sol, mientras está en Tauro todo el año.

Plutón se acerca al final de su tránsito por Capricornio, y Marte en Géminis es el primer planeta en transitar directo en el 2023, en tu área del hogar el 12 de enero chequeando que todos los proyectos relacionados a la familia se hayan cumplido.

Mercurio en Capricornio transita directo el 18 de enero en tu área de las amistades, dándote el impulso para que hagas decisiones relacionadas con los grupos a los que sientes que perteneces y tus metas profesionales.

Plutón en Capricornio hasta el 23 de marzo, continúa transformando las relaciones que tienes con tus amigos, y cuando se mueva a Acuario muchas de tus supuestas amistades habrán dejado de serlo.

Urano en Tauro, transitando por tu esfera de la comunicación, transita directo el 22 de enero, limpiando el camino para las mejoras de las comunicaciones, y activando todos esos contratos que se quedaron sin firmar.

Saturno en tránsito por Acuario se despide después de dos años y medio, en tu casa del subconsciente, donde realizó titánicas limpiezas, y posiblemente cooperó para que estes sano de alguna enfermedad. El 7 de marzo, el planeta del karma transita a tu signo y en este periodo estará obligado a evaluar tu vida en todas las esferas, pero lo más importante es que tendrás que renovar tu individualidad.

El planeta de las restricciones se tropieza con Neptuno en tu signo, y esto te ofrece la oportunidad de analizar apariencias confusas de circunstancias incomprensibles, y relaciones que están perturbando tu vida. Con Neptuno continúas teniendo una intuición muy exaltada, por lo que debes escucharla siempre ya que te servirá de guía en los momentos difíciles.

Te has vuelto más sensible, y tolerante, y todo esto te ha dado la facilidad de poder servir o ayudar a los demás. Es posible también que hayas luchado durísimo para poder mantener tu propia individualidad separada de los demás.

Saturno en tu signo es proverbialmente un periodo de lecciones en todas las áreas de la vida, pero específicamente contigo mismo. Te estarás cuestionando tú tu identidad externa. Prepárate porque te vienen muchas obligaciones con Saturno en tu signo, y tendrás que esforzarte más duro para ser realista.

Amor

Crecerá el amor en tu vida, pero recuerda que también el amor propio es el más importante.

Si estas comprometido, y tu relación es bien firme y sólida, este 2023 te promete ser de mucha realización y plenitud en la pareja. Esto no significa que todo será intachable, sino que cualquier dificultad habitual se resolverá.

No tengas miedo de expresar lo que sientes y también aprende a decir que no cuando sea necesario, marcar una frontera sana es clave para que sepas que tu relación está bien encaminada.

Este año es más plausible, si estás soltero, que encuentres el verdadero amor, pero de todos modos te demorarás un tiempo ya que serás muy prudente a la hora de escoger el dueño de tu corazón. Libérate de ataduras subconscientes con el pasado primero para que no intoxiques la nueva relación.

Marte transita tu esfera del amor desde finales de marzo hasta mediados de mayo, y gracias a estas energías serás mucho más tierno y amoroso. Si estás soltero, disfrutarás de las citas románticas, y si estás en una relación, puedes disfrutar de poner más pasión en tu vida. Esto te lo regalan con el asteroide Ceres retrógrado, indicando el regreso de un amor del pasado.

Marte transita tu área de las relaciones desde mediados de julio hasta finales de agosto, y te sentirás super confortable haciendo conexiones con los demás.

Mercurio retrógrado en tu esfera relacional a finales de agosto hasta mediados de septiembre, te busca un conflicto con alguien cercano, y sentirás una desconexión total. Marte desde finales de agosto hasta mediados de octubre, se mete con tu intimidad acompañado de Mercurio retrógrado al principio, y la mayoría de los conflictos que tendrás en tus relaciones surgirán porque tu querrás estar cerca de ellos, pero ellos no.

Un eclipse solar ilumina tu área pasional el 14 de octubre, y esto puede regalarte torrentes de energía para la intimidad, Si estás soltero, tendrás maratones sexuales, y si estás en pareja echarás chispas en la cama al estilo de Christian Gray o 365. (Sino conocen a la persona, recuerden tener sexo con protección).

Economía

Llevas tiempo preparándote y estudiando para este momento, finalmente ha llegado. Este año todos estos esfuerzos darán fruto, finalmente te darás cuenta de que no fueron en vano todas esas noches sin dormir. Esto viene en forma de dinero para tu cuenta de banco, promociones o negocios que prosperan a lo grande.

De todos modos, las medidas de precaución nunca están de más.

Debes leer cada contrato con cuatro pares de espejuelos ya que muchos envidiosos querrán robarte tu suerte. Estarás generando mucho dinero, y pueden aparecer personas que quieran aprovecharse de tu bondad.

Júpiter está en tu área del dinero, esto es una bendición para comenzar el 2023, estará ahí hasta mediados de mayo, brindándote muchas oportunidades financieras. Ganarás dinero de nuevas formas, y puedes generar muchas ideas que te recompensarán financieramente.

Un eclipse solar en tu sector económico el 20 de abril, te traerá una oportunidad de un negocio que tienes que aprovechar, o quizás podrás ver resultados repentinos de un negocio que empezaste el año pasado.

Marte se asienta en tu área del trabajo desde mediados de mayo hasta mediados de julio, y tendrás ganas de trabajar más. Puedes organizarte, ajustar tu rutina, tus horarios y de esta forma aumentarás tu productividad. Los proyectos más extensos pueden ser un reto, pero si los divides en partes los podrás manejar cómodamente.

Venus retrógrado de mediados de julio a principios de septiembre, te puede poner un poquito vago y robarte el enfoque, por lo que definitivamente debes tomar ventaja de las previas energías de Marte. A Venus retrógrado le fascina robarnos la energía, y motivación.

Mercurio retrógrado la última semana de diciembre en tu área de la profesión te obstaculiza el cierre del año con un obstáculo en el trabajo. Si prometiste algo, trata de pedir más tiempo para terminarlo, lo importante es no quedar mal. Si puedes tratar de establecer períodos de descanso porque esta energía es muy molesta.

Salud

La energía positiva que tendrá tu aura te protegerá, y esto será muy favorable para que no padezcas de ninguna enfermedad en el 2023. No obstante, algunos meses del año te sentirás muy cansado o tenso tensionado, producto de tantas obligaciones y responsabilidades.

Debes ser muy precavido en referencia a tu postura corporal. La columna vertebral será un punto frágil, y será muy beneficioso que te efectúes los exámenes que vienes posponiendo. Los que tienen complicaciones en las extremidades, tendrán que buscar un especialista. También, debes realizarte análisis de los niveles de calcio en tus huesos, específicamente las mujeres en la etapa del climaterio.

No veas fantasmas donde no hay, descansa lo necesario y, practicando ejercicios puedes mantener tu bienestar.

Aries

Aries comienzas un nuevo capítulo en tu vida en el 2023. Con tu entusiasmo, y con Júpiter, el planeta de la suerte en tu signo hasta Mayo del 2023, todos los proyectos que inicies te traerán éxito y prosperidad. Al comenzar este nuevo ciclo existe la probabilidad de que cambies de profesión, o trabajo.

Debes disfrutar de tu suerte y demostrar que estás a la altura de todas las oportunidades que llegan a tu vida. Es conveniente que estés listo para actuar cuando lleguen estas posibilidades. Si necesitas ayuda pídesela a tus colegas o familiares. Este año tienes una misión que cumplir y ganarás muchas experiencias, no permitas que te juzguen, trata de hacerlo todo bien para que no des lugar a esto. Trata de darle estructura a tu vida, así motivarás a los demás. Planifícate y utiliza estrategias nuevas. No te pierdas en cosas triviales, trata de ser asertivo y no procrastines.

A medida que comienza el año, hay una actividad cósmica muy fuerte en puntos importantes de tu carta natal. Júpiter transita por tu signo, este es el momento perfecto para nuevos comienzos, proyectos, oportunidades y viajes. Puedes aprovechar la oportunidad de realizar cualquier cosa nueva y tomar la iniciativa para lo que quieras. Puedes ser más optimista sobre la vida y sentirte bien acerca de tus posibilidades. Plutón está socavando tu área de la profesión liberándote de proyectos que no tienen propósito.

Amor

La aventura es sinónimo de tu nombre este año si estás buscando la pareja ideal. Júpiter en Aries este año está activando la búsqueda de tu llama gemela. Tú estado de ánimo será excelente si estás soltero, y crearás momentos exclusivos. Tu naturaleza afable te pondrá en el entorno de potenciales parejas de todos las esferas de la vida. Una de esas personas cautivará tu corazón, y lo pondrás en un pedestal cuando sientas que el nivel de certidumbre y tolerancia es mutuo.

Venus pone a prueba tus relaciones en el 2023 cuando transite retrógrada por tu área del amor, esto sucede después de la primera mitad de mayo hasta julio. Este tránsito provocará rupturas o conflictos que tendrás que resolver. También puedes desarrollar una tendencia a las relaciones secretas. Disfruta, pero no descuides otras áreas de tu vida que demandarán mucha atención de tu parte. Examina profundamente si te conviene entregarte a la pasión desenfrenada o si es preciso moderarla. Concéntrate en comunicarte correctamente y en tener relaciones sanas.

El 14 de octubre, un eclipse solar llega a tu área del compromiso regalándote oportunidades para nuevas relaciones, renovar las existentes o conocer personas nuevas.

Otro Eclipse, pero este es Lunar, ocurre en tu sección del amor el 5 de mayo. Si tienes problemas enterrados en tu subconsciente este es el momento perfecto para enfrentarlos, específicamente los relacionados con la intimidad. Sentirás la necesidad de alejarte de una persona con quien ya no tienes conexión, y debes hacerlo si deseas avanzar en tu camino.

Tendrás la oportunidad de afianzar tus vínculos emocionales desde septiembre a noviembre cuando Marte tu planeta regente y Ceres, vuelvan a transitar tu área relacional.

Economía

Tus planes serán tan solidos que todos los que te rodean se arriesgarán a invertir contigo. Descubrirás estrategias para solidificar tus proyectos y tendrás habilidades que nadie tiene en los negocios. Solo recuerda que ser impulsivo es tu punto débil, por esa razón sigue adelante, pero no actúes precipitadamente. Si caes en la trampa de tus impulsos deberás empezar de cero cada proyecto y te atrasarás.

Aquí la clave es terminar lo que empieces, un día a la vez, una cosa a la vez. No alimentes muchas ideas nuevas que te hagan perder de vista tus objetivos. Si esto sucediera te pondrás agresivo con tus colegas de trabajo y con tu familia.

Será un año muy próspero para ti. Tú ya has experimentado un poco de carencia los dos años anteriores, y ahora ya conoces como debes comportarte y ahorrar. Plutón estará transitando por tu área profesional, se siente duro porque ya lleva casi diez años allí, se va a finales de marzo por un rato, vuelve a entrar a mediados de junio, y se queda durante el resto del 2023. Ya debes saber que Plutón lo que quiere es que te definas, por eso te revuelca la vida, porque quiere que cambies de dirección y aclares tus objetivos. Sino lo has hecho en la última década, te esperan transformaciones importantes a nivel profesional.

Mercurio está retrógrado a principios del 2023, hasta mediados de enero en tu sección de la profesión, y estará retrógrado brevemente a mediados de diciembre. Esto puede engendrar energías para que realices cualquier cosa que aún no hayas conseguido. Los tres periodos retrógrados de Mercurio de este año afectan tu área profesional, y por ende tus finanzas. Plutón quiere que tomes más control, y Mercurio te ayudará a coger las riendas o destruirte. Tradicionalmente, esta es una buena oportunidad para hacer un cambio de profesión, buscar formas de ganar más dinero o cambiar los horarios de trabajar. Cuídate de fraudes y conflictos con las autoridades en tu lugar de trabajo. La permanencia no es típica de los retrógrados, aunque te sientas feliz en la forma que está tu vida en esa área, trata de concentrarte en hacer ajustes pequeños. Si detestas lo que haces, probablemente lo aborrezcas aún más. Sé inteligente al respecto.

Un Eclipse Lunar el 28 de octubre pone a temblar tu economía. Si actuaste irreflexivamente, este puede ser un momento de adversidades, no obstante, con el favor de Júpiter, probablemente no sea nada grave.

Las personas que no tengan empleo no deben perder las esperanzas si no encuentran trabajo, pues las cosas están bastante flojas a nivel general. Tendrán más oportunidades después de julio por lo que deben tener los ojos abiertos a las ofertas que se publiquen. Lo que deben hacer es aprovechar ese tiempo para tomar clases que les abran más puertas en el mercado laboral. Su economía en general se afianzará durante este año, y podrán darse pequeños gustos, y además pagar las mensualidades sin estresarse.

Salud

Estarás propenso a peleas que te crearán stress, y mucha frustración, sobre todo a principios de año cuando Marte retrógrado juegue con tu mente. Es posible que debas enfrentar problemas mentales, o traumas del pasado. Marte estará haciendo de las suyas en esta área hasta finales de marzo. Después tendrás tiempo para reponer tu mente, y restaurar tu enfoque positivo.

La salud física en general es buena, pero puedes reforzarla dándole más atención a tus huesos. Quizás es conveniente que hagas una visita a un quiropráctico. Es primordial que tu columna vertebral y la postura general estén bien alineadas.

