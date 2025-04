Preparan en Miami último adiós a director de Teatro Avante

Posteriormente, el miércoles 16 de abril, se realizará una misa a las 11:30 a.m. en la iglesia Church The Little Flower, ubicada en 2711 Indian Mound Trail, Coral Gables, FL 33134.

El viernes 18, se invita a celebrar la vida y legado del promotor artístico en un encuentro que tendrá lugar en Westchester Cultural Arts Center 7930 SW 40th St, Miami, FL 33155, a las 7:00 p.m..

Servicio fúnebre de Mario Ernesto Sánchez Detalles del servicio fúnebre de Mario Ernesto Sánchez. Cortesía

Como parte del compromiso de Sánchez con la Fundación Live Like Bella, la familia solicitó que en lugar de enviar flores, quienes lo deseen hagan una donación a la organización.

"Cada año, Mario abría generosamente las puertas de su teatro para honrar a un niño que lucha contra el cáncer de una manera verdaderamente especial. Los invitaba a crear una obra de arte que formaría parte del cartel anual del Teatro Avante, brindándoles no solo una plataforma para su creatividad, sino también un momento para brillar. Celebraba a estos valientes niños con firmas de carteles y un emotivo reconocimiento que los hacía sentir como estrellas. En honor al increíble legado de Mario y la bondad que mostró hacia tantas personas, la familia Sánchez lo invita a considerar hacer una donación a la Live Like Bella Childhood Cancer Foundation", reza el comunicado.

Legado que deja en Miami

Ante la partida que enluta a la escena teatral de la ciudad, el Centro Latinoamericano de Creaciones e Investigación Teatral (Celcit) dedicó un breve perfil del legado que deja el dramaturgo.

"Nuestro adiós a Mario Ernesto Sánchez: fundador, director artístico y productor de Teatro Avante y el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Recibió el Distinguished Career Award de la Florida Theatre Conference por su contribución al desarrollo del teatro. Actor, director, productor y dramaturgo, que protagonizó varias obras del repertorio universal y actuó en numerosas películas de cine y series de televisión", reseñó Celcit.

"En 1994 recibió el premio Ollantay al promotor de Teatro Iberoamericano, otorgado por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit), de Madrid. En 1995 recibió el premio Federico García Lorca en Fuente Vaqueros, España, por haber contribuido enormemente al desarrollo del teatro hispano en América; y en 2004 el premio Kusillo del Fitaz, en La Paz, Bolivia, por la misma razón", agregó la institución.

"En 2007 recibió un Special Recognition Award del Arts & Business Council of Miami por sus logros artísticos con el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, el que fundó y dirigió desde sus comienzos en 1986. El FIT de Cádiz – Atahualpa del Cioppo durante el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz lo obtuvo en octubre de 2009, como también el Ucsur, durante el VII Festival Internacional de Teatro, por la Diversidad Cultural, en Lima, Perú", añadió Celcit.