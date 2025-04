Hija de Rubby Pérez exige justicia tras tragedia en discoteca Jet Set

"Esto es lo más trágico e impactante que he vivido en mi vida en todos los sentidos", dijo.

Pérez destacó que el establecimiento había bloqueado las salidas de emergencia, lo que potenció la tragedia. "La salida de emergencia estaba cerrada y los músicos estaban dando golpetazos. El pestillo estaba echado. Primer punto extraño e incomprensible, mucho más en un local de estas características".

Ante las declaraciones, Dandrades le preguntó si la familia de La Voz más alta del Merengue estaba considerando demandar, a lo que respondió:

"Claro que sí. Sin pensarlo. ¿Y sabes por qué? Porque eso fue negligencia, si es un accidente, no importa, pero eso fue negligencia", aseveró.

En este sentido, Zulinka añadió que no se trata de dinero porque eso no traerá de vuelta a su padre, ni a las cientos de familias que perdieron a un ser querido, sino de justicia.

"Yo tengo fuerzas para trabajar, yo no necesito dinero de nadie, eso no va a revivir a mi papá. Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, sino ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá".

Investigación

La tragedia se suscitó la madrigada del martes 8 de abril, y en redes sociales se ha viralizaron videos del momento en el que la estructura se desprende y cae sobre los asistentes y músicos.

Horas más tarde, Antonio Espaillat, dueño de la discoteca, se pronunció en un video compartido en el Instagram del local expresando sus condolencias a las familias afectadas y asegurando que se encontraba colaborando con las autoridades en la investigación.

El jueves 10 de abril, Homero Figueroa, director de Comunicación Gubernamental de República Dominicana, informó que fue designado un equipo de expertos, coordinados por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructura, para iniciar la investigación que de luz sobre las causas del colapso del techo del club Jet Set.

"El Poder Ejecutivo ha dispuesto la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales (…) para la realización de un estudio técnico que determine las causas de lo ocurrido, que nos ayude a entender con precisión qué pasó", dijo el funcionario en un video difundido.

Señaló que en las primeras horas era importante que los socorristas se concentraran en auxiliar a las víctimas del desplome. Sin embargo, ahora que el Gobierno anunció que se encuentran en la fase de recuperación de cuerpos y remoción de escombros, se debe hallar la respuesta a lo ocurrido.

"La actuación correcta es buscar respuestas (…) Ese estudio técnico se hará con total apertura y con pleno respeto a la independencia del Ministerio Público, órgano competente en materia de investigación para determinar los pasos a seguir en el ámbito de la Justicia", aseveró Figueroa.