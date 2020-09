Presentación de BTS supera 461.849 vistas en tiempo récord

Embed

En uno de los momentos del performance, los integrantes de la agrupación expresaron su nostalgia al recordar a Army en uno de sus conciertos.

Embed Los chicos llegaron a tener nostalgia al recordar a Army en uno de los momentos más hermosos que tuvieron en los conciertos #BTSxTinyDesk@BTS_twt pic.twitter.com/kFaU9IKNqe — Campanita;⁷ (@Jmfilter2) September 21, 2020

BTS es una boy band surcoreana formada en Seúl en 2010.2 Está compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutó el 13 de junio de 2013, bajo la compañía Big Hit Entertainment, con la canción No More Dream, incluida en su primer sencillo 2 Cool 4 Skool. A pesar de haber sido creado con un estilo principalmente hip hop, su repertorio musical ha evolucionado para incluir una gran variedad de géneros. Se caracteriza por crear álbumes conceptuales con influencias en obras literarias y de psicología, con temas tales como la salud mental, la pérdida, el proceso de amor propio y el individualismo.

Con más de 20 millones de copias vendidas en Gaon Music Chart, es el artista con mayor número de ventas en la historia de Corea del Sur y mantiene el récord del álbum más vendido en el país con Map of the Soul: También fue el segundo más vendido en 2018 mundialmente, según la lista Global Artist Chart de la IFPI. Debido a su gran influencia social a nivel global, en octubre de 2016 entró por primera vez en la lista Social 50 de Billboard, mientras que a partir de 2017 recibió el premio «Top Social Artist» por tres años consecutivos en los Billboard Music Awards. Hacia 2019, se reportó que aportaba más de $3.67 billones a la economía de Corea del Sur anualmente, lo que representa el 0.3 % del PIB del país. Por otro lado, durante su gira Love Yourself World Tour se convirtió en el primer músico asiático y de habla no inglesa en dar un concierto en el Estadio de Wembley y agotar todas las entradas.

Los miembros fueron incluidos en la edición internacional de la revista Time como Líderes de la nueva generación, y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019. Forbes Corea los reconoció como las celebridades más destacadas del país en 2018 y 2020,15 en tanto que el grupo se posicionó en el número 43 de la Forbes Celebrity 100 de 2019 como una de las boy bands con mayores ingresos del mundo. Tras establecer su campaña antiviolencia Love Myself, en colaboración con UNICEF, BTS dio un discurso en la edición 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente, sus integrantes se convirtieron en los receptores más jóvenes de la Orden al Mérito Cultural, otorgada por el gobierno surcoreano por ayudar a expandir la cultura y el idioma coreano en el mundo.