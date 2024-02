Presentador de noticias drag hace historia Lgbtq+ en la TV mexicana

AP/Canal Once

En esta captura de un video proporcionado por Canal Once, Amanda (derecha), la primera drag que conduce un noticiero en la televisión mexicana, entrevista a la magistrada Ociel Baena, la primera persona no binaria que ocupa un cargo judicial en Latinoamérica, en el espacio La Verdrag, en la Ciudad de México, el 26 de octubre de 2023.

Al ponerse bajo el brillo de las luces del estudio, Barraza ha buscado romper con lo establecido en un lugar donde tanto las personas Lgbtq+ como los periodistas son brutalmente asesinados. Y lo hace en un momento en el que el tema ha vuelto con fuerza al debate público tras la muerte violenta de uno de los invitados a su programa, una de las figuras queer más destacadas del país quien después fue encontrado sin vida junto a su pareja con decenas de cortes presuntamente de cuchillas de afeitar en todo el cuerpo.

“Al tener un alter ego tienes menos problemas porque no pueden acosar a un personaje. Tienes más libertad para hablar”, dijo. “Hay muchas cosas que Guillermo no haría o diría y que Amanda no se lo piensa dos veces”.

Mientras lo dice, su maquilladora le ayuda a ponerse una peluca de rizos rubios mientras Barraza se desliza en un blazer morado. Cada pieza es como una capa más de una armadura repleta de lentejuelas, hasta que lo único que queda de Barraza es una sonrisa juguetona bajo un pintalabios morado.

“Vamos, vamos”, dice Barraza al caminar por unos pasillos donde cada golpe de sus botas de tacón suena como un desafío a una sociedad que durante mucho tiempo ha rechazado a personas como él.

“Rockstar”, añade al empujar las pesadas puertas de metal hacia el set.

Desde sus inicios, el programa La Verdrag tuvo como objetivo transformar radicalmente la manera en que se ve a la comunidad Lgbtq+ en la sociedad mexicana. Emitido por primera vez en octubre, el espacio va a contracorriente en un país machista y donde casi cuatro de cada cinco personas se identifican como católicas.

El programa -un juego de palabras que mezcla las palabras verdad y drag-, surgió cuando Barraza, periodista desde hace 10 años, presentó el noticiero diario de la televisora pública Canal Once en drag durante la celebración del Orgullo en junio.

En un primer momento, la avalancha de comentarios de odio que siguieron asustó a Barraza, quien ya había recibido dos amenazas de muerte cuando trabajaba como periodista en el norte de México. Pero pronto, los empujaron a él y al canal a abrir un espacio donde abordar temas Lgbtq+ de una manera más formal.

“Esto, hace apenas unos años, hubiera sido completamente impensable: hablar de transexualidad, género, drag”, señaló Vianey Fernández, una directora de noticias de Canal Once. “Queremos abrir espacios para la comunidad Lgbtq+ y tenemos que hacerlo con una perspectiva seria, reconociendo no solo sus derechos sino también sus capacidades".

En México, el drag -el acto de vestirse con atuendos exagerados que desafían los estereotipos de género- se ha empleado desde hace mucho en programas de entretenimiento y comedia como El show de Francis, Las hermanas vampiras y Desde Gayola.

Los programas solían incluir insultos a la comunidad Lgbtq+ y estereotipos caricaturescos. Aun así, dieron pasos clave para abrir espacios para la comunidad queer en México, dijo Jair Martínez, investigador de Letra S, una organización mexicana de derechos.

“Son pioneras de la demostración de cómo uno puede transformarse de víctima en un sujeto, en un sujeto activo, un sujeto con agencia y la capacidad de resistencia”, dijo.

