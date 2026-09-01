martes 1  de  septiembre 2026
RECONOCIMIENTO

Prestigioso conservatorio New World School of the Arts recibe nueva distinción nacional

Se trata de un reconocimiento que indica que el prestigioso conservatorio de las artes ha superado los estándares más elevados de la educación pública

Imagen promocional de las clases de danza que ofrece New World School of the Arts.&nbsp;

Imagen promocional de las clases de danza que ofrece New World School of the Arts. 

Captura de pantalla/ nwsa.mdc.edu
Edificio que acoge al conservatorio New World School of the Arts.&nbsp;

Edificio que acoge al conservatorio New World School of the Arts. 

María Flores | Cortesía New World School of the Arts
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- El programa de escuela secundaria de New World School of the Arts (NWSA) figura entre los 37 centros de enseñanza secundaria de EEUU que este año fueron nombrados "Escuela de Demostración con Certificación Nacional" por Magnet Schools of America (MSA), la organización líder en instituciones educativas de tipo magnet (vocacionales) y especializadas.

Se trata de un reconocimiento que indica que el prestigioso conservatorio de artes, que este año celebra su 40ta aniversario, ha superado los estándares más elevados de la educación pública, posicionándose como un modelo a seguir a nivel nacional. Como resultado, educadores de todo el país tendrán la oportunidad de observar y adoptar las prácticas educativas innovadoras de NWSA.

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"Recibir la designación de Escuela de Demostración con Certificación Nacional por parte de Magnet Schools of America durante el año de nuestro 40.º aniversario es un motivo de orgullo que resalta el legado perdurable de New World School of the Arts. Este logro refleja el liderazgo incansable de la Sra. Cardona-Haris, la orientación de la Sra. Kerr y las valiosas contribuciones de toda nuestra comunidad escolar", comentó a través de un comunicado Contessa S. Bryant, directora de la escuela secundaria New World School of the Arts.

Para obtener la designación vigente hasta 2030, New World School of the Arts superó con éxito un riguroso proceso de evaluación, demostrando su excelencia en los cinco criterios establecidos por MSA: plan de estudios innovador, excelencia académica, sistema de enseñanza de alta calidad, acceso para estudiantes de diversos orígenes y participación de las familias y la comunidad.

"New World School of the Arts sigue estableciendo un estándar extraordinario de excelencia en la educación artística, y este reconocimiento nacional es un gran motivo de orgullo para todos nosotros en Miami Dade College", afirmó Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College.

"Como parte integral de nuestra universidad, NWSA refleja el talento, la creatividad y la dedicación que definen a nuestra institución; esta certificación reafirma su papel único dentro de nuestra entidad en la formación de la próxima generación de artistas y líderes creativos", añadió Pumariega.

MSA también ha reconocido a la NWSA por su plan de estudios de estilo conservatorio y su modelo educativo colaborativo —que incluye asociaciones con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, el Miami Dade College y la Universidad de Florida—, considerándolo uno de los sistemas de instrucción mejor estructurados a nivel nacional.

La NWSA ya sido merecedora en otros años de distinciones como Magnet School of Excellence (Escuela Magnet de Excelencia), National Demonstration School (Escuela Nacional de Demostración) y National School of Excellence (Escuela Nacional de Excelencia), lo que resalta sus estándares y prácticas educativas excepcionales.

Jeffrey Hodgson, rector y director ejecutivo de la New World School of the Arts, destacó la excelencia artística de la institución y señaló que este reconocimiento es testimonio de los esfuerzos excepcionales del cuerpo docente y del sólido plan de estudios basado en el modelo de conservatorio.

"Cada día, nuestro profesorado —integrado por docentes universitarios y profesionales de gran trayectoria en sus respectivas áreas— desafía e inspira a los estudiantes a desarrollar tanto su maestría artística como su propia voz creativa. Los logros de los exalumnos de la NWSA demuestran lo que es posible cuando el talento se combina con oportunidades, asesoría y una formación excepcional", dijo Hodgson.

Entre las disciplinas que se enseñan en el conservatorio están música, teatro musical, diseño de producción, artes visuales y danza.

Para más información sobre New World School of the Arts, visite el portal nwsa.mdc.edu

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