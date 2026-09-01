Mette-Marit se ausenta de la proclamación del rey Haakon VIII por complicación de salud

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.

MIAMI.- Mette-Marit, reina consorte de Noruega , no estuvo presente en la juramentación ante el parlamento de su esposo, el rey Haakon VIII. Según informó Palacio Real, la madre de la princesa heredera Ingrid Alexandra —quien también firmó este martes 1 de septiembre ante la Constitución— presentó complicaciones derivadas al trasplante de pulmón.

En el comunicado emitido por la institución se informó que se trata de una situación regular, debido al tipo de cirugía al que la ahora reina se sometió.

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"Es frecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón. La Reina ha sufrido problemas en algunas ocasiones desde la operación, también hoy. Como consecuencia, deberá permanecer en observación durante toda la jornada. Por este motivo, lamentablemente, la Reina no podrá participar hoy en la ceremonia de juramento en el Parlamento", reza el comunicado distribuido por la Corte Real.

Tras su presencia en el Parlamento, el rey Haakon VIII se dirigió hasta el Hospital Nacional de Oslo. Alrededor de las 18:20 p.m., hora local, el rey fue visto abandonando el hospital sin Mette-Marit.

Fibrosis pulmonar

La salud de la consorte continúa comprometida en medio de los preparativos del funeral del rey Harald V, ceremonia que tendrá lugar el 9 de septiembre.

Mette-Marit fue diagnosticada en 2018 con una fibrosis pulmonar, cuadro médico que se fue agravando y la llevó a someterse en junio a un trasplante de pulmón.