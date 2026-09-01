martes 1  de  septiembre 2026
MONARQUÍA

Mette-Marit se ausenta de la proclamación del rey Haakon VIII por complicación de salud

La salud de la consorte continúa comprometida en medio de los preparativos del funeral del rey Harald V, ceremonia que tendrá lugar el 9 de septiembre

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega. &nbsp;

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.

 

AFP/Vía La Corte Real
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Mette-Marit, reina consorte de Noruega, no estuvo presente en la juramentación ante el parlamento de su esposo, el rey Haakon VIII. Según informó Palacio Real, la madre de la princesa heredera Ingrid Alexandra —quien también firmó este martes 1 de septiembre ante la Constitución— presentó complicaciones derivadas al trasplante de pulmón.

En el comunicado emitido por la institución se informó que se trata de una situación regular, debido al tipo de cirugía al que la ahora reina se sometió.

Lee además
Haakon de Noruega, asiste al partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami Gardens el 11 de julio de 2026.
REALEZA

Nuevo rey de Noruega realiza juramento constitucional ante el Parlamento
El rey Haakon VIII de Noruega (a la derecha), la princesa Ingrid Alexandra (segunda por la derecha), la reina Sonja (segunda por la izquierda) y el príncipe Sverre Magnus (a la izquierda) asisten a un servicio conmemorativo en memoria del difunto rey Harald V en la iglesia de Asker, en Asker (Noruega), el 30 de agosto de 2026. El rey Harald falleció en el Hospital Universitario de Oslo a la edad de 89 años, según un comunicado oficial difundido por la Casa Real de Noruega el 28 de agosto de 2026.
REALEZA

Familia real y el pueblo noruego honran al rey Harald V con misas en todo el país

"Es frecuente que se produzcan complicaciones tras un trasplante de pulmón. La Reina ha sufrido problemas en algunas ocasiones desde la operación, también hoy. Como consecuencia, deberá permanecer en observación durante toda la jornada. Por este motivo, lamentablemente, la Reina no podrá participar hoy en la ceremonia de juramento en el Parlamento", reza el comunicado distribuido por la Corte Real.

Tras su presencia en el Parlamento, el rey Haakon VIII se dirigió hasta el Hospital Nacional de Oslo. Alrededor de las 18:20 p.m., hora local, el rey fue visto abandonando el hospital sin Mette-Marit.

Fibrosis pulmonar

La salud de la consorte continúa comprometida en medio de los preparativos del funeral del rey Harald V, ceremonia que tendrá lugar el 9 de septiembre.

Mette-Marit fue diagnosticada en 2018 con una fibrosis pulmonar, cuadro médico que se fue agravando y la llevó a someterse en junio a un trasplante de pulmón.

Temas
Te puede interesar

Mandatarios y monarcas a nivel global envían condolencias por muerte del rey de Noruega

Nuevo rey elige el nombre de Haakon VIII y lema de su padre: "Todo por Noruega"

Casa Real de Noruega confirma muerte del rey Harald V a los 89 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PRIVACIDAD

Florida ordena retirar lectores de matrículas de vehículos de carreteras estatales

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
NARCOTRÁFICO

Memorando secreto permite ataques a embarcaciones de narcos en el Caribe y Pacífico, según ABC News

Harold Gene Lucas
PENA CAPITAL

Florida prevé ejecutar a un reo tras casi 50 años en el corredor de la muerte

Te puede interesar

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

Por Elena Moreno
El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

El Secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras iniciar conversaciones para la recuperación económica, el 11 feb 2026.
ACUERDOS

Secretario de Energía de EEUU viaja a Venezuela para poner en marcha plan petrolero de Trump

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

Harold Gene Lucas
PENA CAPITAL

Florida prevé ejecutar a un reo tras casi 50 años en el corredor de la muerte