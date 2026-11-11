"El nuevo pez que fuma" compite en el Festival de Cine de Mar del Plata

La obra, inspirada en la estrenada en 1977 por el director Román Chalbaud, disputará el galardón Astor de Oro dentro de la sección Competencia Latinoamericana de Largometrajes.

La nueva versión de la película venezolana El pez que fuma, dirigida por Luis Fernández, integra la selección oficial de la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, encuentro que se celebra entre el 5 y el 15 de noviembre en Argentina.

Este miércoles 11 de noviembre se llevarán a cabo dos funciones en la sala Aldrey 5, ubicada en el centro comercial Paseo Aldrey: a las 10:30 a.m. y a las 7:30 p.m. (9:30 a.m. y 6:30 p.m. en hora de Venezuela). La tercera proyección será el jueves 12 de noviembre a las 2:10 p.m. (1:10 p.m. en Venezuela), en el mismo complejo de cines de Mar del Plata.

La presentación cuenta con la presencia del director del proyecto, así como con la participación de los actores Mimí Lazo, Claudia Rojas, Angélica Marie Vitanza Delgado, Hugo Carregal y Fran Berenguer, integrantes principales del reparto.

La trama de la película gira en torno a una actriz que, décadas después de debutar en El pez que fuma, se suma a la nueva versión del clásico cinematográfico. Durante la producción, las dinámicas de su vida personal terminan imitando el triángulo amoroso de la pantalla, en una historia donde convergen la película original y los dilemas reales del nuevo reparto.

La obra, inspirada en la estrenada en 1977 por el director Román Chalbaud, disputará el galardón Astor de Oro dentro de la sección Competencia Latinoamericana de Largometrajes.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es el único en Latinoamérica con la clase A de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, al igual que Cannes, San Sebastián, Venecia y Berlín.