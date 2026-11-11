"Wildwood: el bosque salvaje" es redoblada al español tras críticas de los fans

Imagen Films MX, distribuidora encargada de Wildwood: el bosque salvaje , la nueva película de LAIKA Studios, anunció que la cinta animada contará con un nuevo doblaje al español latino tras los cuestionamientos del público sobre el trabajo de voz realizado por los star talents Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche en los personajes principales.

La empresa aclaró que la medida no busca desestimar la versión inicial, sino lograr que los espectadores conecten plenamente con las emociones de la producción dirigida por Paul Feig.

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"Agradecemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esa producción, la creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas", expresó la distribuidora en un comunicado.

A través de la campaña "#ValoramosTodasLasVoces", la compañía sostuvo que la decisión de rehacer el doblaje busca atender a los espectadores preocupados por proteger la narrativa y el complejo proceso de animación artesanal de la cinta, desarrollado a lo largo de décadas.

En esa línea, manifestó que "escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación, siempre damos la bienvenida a comentarios respetuosos del público de nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas".

El nuevo doblaje de la película Wildwood: el bosque salvaje estará disponible en cines mexicanos a partir del 12 de noviembre de 2026. "Los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y, a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico".

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El origen del descontento

La controversia se desató tras el estreno del largometraje en México, el pasado 29 de octubre, cuando la audiencia comenzó a cuestionar la selección de voces en la adaptación al español latino.

Las críticas se concentraron en la inclusión de figuras públicas y creadores de contenido, en vez de actores profesionales de doblaje. La disconformidad escaló hasta la plataforma Change.org, donde los espectadores impulsaron una petición para exigir una versión con profesionales del gremio.

Ante los señalamientos, el creador de contenido Javier Ibarreche defendió su participación en la cinta, al tiempo que reconoció la postura de los críticos. "No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno", expresó.

Por su parte, Angie Villa, directora del doblaje de Wildwood, aclaró En una entrevista para el canal de YouTube Filmetitlán que ella no tuvo injerencia en la selección de las personalidades que participaron en el proyecto.

"Es muy raro que, a menos que sea una indicación para quien trabajamos, el director tiene cierta injerencia; la mayor parte del tiempo nosotros no tenemos injerencia cuando son este tipo de decisiones", explicó.