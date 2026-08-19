miércoles 19  de  agosto 2026
MÚSICA

Primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega a los cines

El filme se estrena el 28 de agosto en Latinoamérica y España; mientras que en Estados Unidos se proyectará a partir del 15 de septiembre, informó Billboard

Imagen de Juan Gabriel en su primer concierto en Bellas Artes, México, en 1990. La histórica presentación llega a los cines en el filme Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes.

Imagen de Juan Gabriel en su primer concierto en Bellas Artes, México, en 1990. La histórica presentación llega a los cines en el filme Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes.

Captura de pantalla/Youtube/ Cinemex
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Juan Gabriel llega a los cines de Latinoamérica, Estados Unidos y España. El filme, Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes, dirigida por María José Cuevas y producida por Sony Music Vision, lleva a la pantalla grande el primer e histórico concierto del Divo de Juárez en Bellas Artes en 1990.

Los fanáticos del artista podrán disfrutar una vez más de su música en pantalla grande, gracias a un material que ha sido restaurado y remasterizado.

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La cinta se estrena el 28 de agosto en Latinoamérica y España; mientras que en Estados Unidos se proyectará a partir del 15 de septiembre, informó Billboard.

"Su estreno en Estados Unidos, distribuido por Fathom Entertainment, será albergado por el National Museum of Mexican Art, con una proyección comunitaria el 28 de agosto en el Jay Pritzker Pavilion de Millennium Park, en Chicago. A salas de Colombia y Argentina llegará a partir del 3 de septiembre", especificó la revista.

Producción

Cuevas, quien también dirigió el documental de Netflix Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero (2025), se encargó de reimaginar y reeditar el material existente de aquel icónico concierto en Bellas Artes e material inédito de ensayos provenientes del archivo del artista.

"El cine se convertirá en un gran karaoke. La gente va a cantar a bailar y sobre todo, a celebrar la vida de este maravilloso personaje", manifestó la directora en una entrevista que concedió a a Billboard Español.

El filme conmemora, además, el décimo aniversario del fallecimiento del cantautor mexicano.

"Es una oportunidad de acercarnos a Juan Gabriel y sentirlo lo más cerca posible. El uso de cámaras de video, cuyo material no se usó en la edición final de aquella época, permite una reinterpretación y hace que veamos de otra forma el concierto", comentó.

Entre los hallazgos más significativos para la cineasta se encuentra el material inédito que hallaron con canciones grabadas del concierto de Bellas Artes y que no fueron incorporados en la edición de la presentación que fue posteriormente distribuida.

Igualmente, el filme contiene el video del único ensayo que el Divo de Juárez llevó a cabo previo a la gran presentación.

“La única vez que Juan Gabriel ensayó fue el día anterior al primer concierto. El momento muestra la primera vez que El Divo escucha su música, siendo interpretada por un centenar de músicos, un momento muy especial, casi de enamoramiento, donde todo se unía — él, el maestro Enrique Patrón de Rueda, la Orquesta Sinfónica Nacional, los mariachis — porque al día siguiente era el gran día”.

Aunque Juan Gabriel se presentó en el icónico recinto en tres ocasiones, es su debut el más recordado no solo por lo que significó para el artista, sino también por la polémica que se generó en torno a este concierto.

No obstante, congregó 1.396 espectadores, incluido el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari.

“Toda la polémica que hubo alrededor de ese concierto es muy importante, es un parteaguas donde la cultura popular conquista la alta cultura. Lo que realmente habría sido un escándalo es que él no hubiera estado a la altura del recinto, pero lo estuvo y es lo que veremos en cines”.

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