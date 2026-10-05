lunes 5  de  octubre 2026
REALEZA

Expríncipe Andrés solicita nulidad de las órdenes de allanamiento en relación con caso Epstein

El hermano del rey está siendo investigado ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.

AFP

LONDRES.- El expríncipe Andrés presentó un recurso ante la Justicia británica contra los allanamientos llevados a cabo por la policía en febrero, cuando fue arrestado en relación con el caso Epstein, informaron los servicios judiciales este lunes.

"El caso afecta a una petición presentada por Andrew Mountbatten-Windsor" en el marco de un recurso que busca "anular las órdenes de allanamiento emitidas por un juez del tribunal penal central el 18 de febrero de 2026", informó un portavoz.

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El jueves se celebrará una audiencia ante un juez de la Alta Corte de Londres, agregó la fuente, que confirmaba así una información aparecida en el diario The Telegraph.

Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente el 19 de febrero a raíz de sus vínculos con el fallecido delincuente estadounidense Jeffrey Epstein. Él siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con ese caso.

Los allanamientos tuvieron lugar en la residencia del hermano del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y en su anterior vivienda en Windsor, a unos 30 km al oeste de Londres.

Investigación

El hermano del rey está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein cuando era enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

Además, la policía indicó que estaba examinando una acusación de agresión sexual presentada contra él.

Andrew Mountbatten-Windsor no ha sido inculpado hasta ahora.

Apartado de la familia real y despojado de sus títulos en 2025, se vio obligado a dejar la residencia de Royal Lodge, en Windsor, donde vivía desde hacía unos veinte años, y trasladarse a la finca privada del rey en Sandringham, en Norfolk.

El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por la estadounidense Virginia Giuffre cuando tenía 17 años. Giuffre se suicidó en abril de 2025, a los 41 años.

FUENTE: Con información de AFP

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