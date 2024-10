Princesa Leonor es honrada con la Medalla de Oro de Asturias

"Estas palabras de agradecimiento son para todas las personas de esta tierra que le ha arropado siempre, que me regaláis vuestro cariño y me hacéis sentir acogida y feliz en todas las ocasiones. Llevo a Asturias en mi corazón. Y siempre será la patria querida que dice el himno, la tierra que da nombre al titulo que me designa como princesa y, por tanto, servidora de España, y el lugar de origen de mi familia materna. Lo dije en mi primer discurso en Oviedo, en 2019: tengo sangre asturiana. Y eso no sólo imprime carácter: es un orgullo y una alegría", dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Durante su intervención la Princesa también ha tenido un recuerdo para su bisabuela, la periodista asturiana Menchu Álvarez del Valle y ha asegurado que: "su familia asturiana, es muy asturianona".

"Os confieso que vine muchas veces con mi madre y mi padre a Asturias durante mi niñez. Mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden, y pude desde bien pequeñina conocer los bosques de oriente y dar paseos largos entre aquellos carbayos y castaños que ya forman parte de mi infancia. Nuestra bisabuela nos contaba a Sofia y a mi cómo era la Asturias en la que vivió y formó su familia. Disfrutamos mucho con sus historias de la radio de aquella época", dijo la princesa.

Alcaldesa honoraria

Leonor aseguró sentirse emocionada por los honores que recibió.

Añadió que agradece de corazón al Gobierno del Principado Asturias la concesión de la Medalla del Principado y a la ciudad de Oviedo del título de Alcaldesa Honoraria. "Los recibo con respeto y con la certeza de que, como lo sintió mi padre hace casi 40 años, significan algo muy importante: el compromiso que adquiero, que me guía y me guiará siempre, para ser merecedora de estos reconocimientos", dijo.

Princesa Leonor La princesa Leonor, recibe el título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo, de manos del alcalde de Oviedo, Rafael Pérez Ruiz, en el Ayuntamiento de Oviedo, el 24 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España). Europa Press/Xuan Cueto/POOL

De Asturias destacó que en sus numerosas visitas recorrió playas preciosas, conoció montes, valles y pueblos increíbles, y se aficionó a los oricios "ante la cara de extrañeza de su hermana" que ha dicho "ella es más de pantrucu", que a ella "también le encanta". "Las dos hemos sido muy felices aquí. Y lo somos cada año cuando venimos a impulsar los valores que promueve la Fundación Princesa de Asturias", dijo.

Leonor de Borbón también recordó su: "emocionante primer viaje oficial de 2018 para visitar a la Santina, la virgen de Covadonga, en Cangas de Onis", y manifestó que tampoco olvidará la primera vez que, ante el atril del teatro Campoamor, recibió un aplauso tan cálido, que fue como un abrazo".

Paseo por Oviedo

Antes de recibir la Medalla y el Diploma de Asturias, distinción que fue aprobada en el Consejo de Gobierno del 19 de diciembre de 2023, Leonor de Borbón fue nombrada Alcaldesa Honoraria de Oviedo en el acto celebrado en el Ayuntamiento de Oviedo.

Después desde ahí la Princesa de Asturias recorrió a pie los metros que unen el Consistorio y el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Durante el recorrido saludó al numeroso público que esperaba para poder verla.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

En el acto de la Universidad han participado los presidentes asturianos Pedro de Silva; Juan Luis Rodríguez-Vigil; Antonio Trevín y Javier Fernández. Entre los mas de 200 invitados al acto también estaba una importante representación de la juventud asturiana con los mejores expedientes de la EBAU, Bachillerato y FP así como del deporte asturiano.

La Princesa de Asturias ha firmado en el Libro de Oro del Principado y después ha participado en el cóctel celebrado en el patio de la Universidad.

FUENTE: Europa Press