Príncipe William agradece apoyo para Carlos III y princesa de Gales

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer los amables mensajes de apoyo para Kate y a mi padre, especialmente en los últimos días”, dijo Guillermo en la cena de gala de la organización benéfica Air Ambulance Charity de Londres. “Significa mucho para todos nosotros”.

“Es justo decir que las últimas semanas han tenido un enfoque más bien médico, así que pensé en venir a una gala de Air Ambulance Charity para alejarme de todo”, agregó bromeando.

El integrante de la familia real, que se desempeñó como piloto de helicóptero de ambulancia aérea como las que gestiona Air Ambulance, compartió en la cena con otros pilotos y conversó con invitados, incluido el astro de Hollywood Tom Cruise.

Tom Cruise-príncipe william-AP.jpg El príncipe William habla con el actor estadounidense Tom Cruise en la gala y cena de London Air Ambulance Charity en The OWO en Londres el miércoles 7 de febrero de 2024. AP/Daniel Leal/Pool Photo

Príncipe William cuida a su esposa e hijos

William se alejó temporalmente de sus deberes públicos el mes pasado para ayudar a cuidar a Kate y sus hijos después de su operación por una afección no revelada. No se espera que la princesa de Gales, conocida antes como Kate Middleton, reanude sus funciones públicas hasta abril.

El diagnóstico de cáncer de Carlos III a principios de esta semana ha ejercido una presión adicional sobre la familia real, ya que el rey suspendió sus apariciones públicas para centrarse en su tratamiento y recuperación. Mientras recibe tratamiento para una forma no especificada de cáncer, el monarca continuará realizando algunas de sus funciones, como revisar y firmar documentos estatales.

“Su ausencia está ejerciendo mucha presión sobre los otros miembros de la familia real, que ciertamente están a la altura”, dijo Sally Bedell Smith, autora de Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life (El príncipe Carlos: las pasiones y paradojas de una vida improbable). “Y tener a una de las grandes estrellas de la familia real, la princesa de Gales, en recuperación de una cirugía magnifica esas tensiones".

La oficina del primer ministro Rishi Sunak en Downing Street dijo que realizará su audiencia semanal con el rey vía telefónica después del diagnóstico y espera desearle una pronta recuperación.

Carlos III El rey Carlos III recibe a Rishi Sunak durante una audiencia en el Palacio de Buckingham, Londres, a donde invitó al líder del Partido Conservador, el 25 de octubre de 2022. AP/Aaron Chown/Pool Foto

La enfermedad de Carlos III llega en un momento incómodo para la Casa de Windsor.

El rey, que ascendió al trono hace apenas 17 meses, se ha comprometido a reducir el costo de la monarquía, en parte manteniendo a raya el número de miembros de la realeza en función cuyos deberes públicos son financiados por fondos de los contribuyentes.

Pero con dos de los miembros más visibles de la familia enfermos, será más difícil mantenerse al día.

FUENTE: AP