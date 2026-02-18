miércoles 18  de  febrero 2026
CORONA

Príncipe William invita a referentes masculinos a hablar sobre la salud mental

William y su esposa Kate Middleton llevan varios años impulsando esta causa, durante mucho tiempo considerada tabú en el seno de la familia real

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

AFP/Oli Scarff

LONDRES.- El príncipe William, heredero de la corona británica, pidió el miércoles que más "referentes masculinos" se involucren en cuestiones de salud mental, para "normalizar" la cuestión, y confesó que él mismo dedica tiempo a "comprender" sus emociones.

"Necesitamos más modelos masculinos que hablen de ello abiertamente y que contribuyan a desestigmatizar este asunto, para que se convierta en algo natural para todos nosotros", defendió el príncipe en un programa de la BBC dedicado a la salud mental.

Lee además
El príncipe William de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante un evento especial que marca el primer año de la iniciativa para personas sin hogar Homewards en Lambeth, al sur de Londres, el 11 de julio de 2024.
REALEZA BRITÁNICA

Príncipe William anuncia Mumbai como sede del Premio Earthshot 2026
El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.
REALEZA

Portavoz de Kate Middleton y el Príncipe William comparte comunicado sobre caso Epstein

"Nadie en el mundo tiene todas las herramientas para afrontar cada situación o cada estado mental que pueda presentarse", añadió, insistiendo en que "no tiene nada de malo pedir apoyo, acudir a un amigo o tender la mano".

Activismo

William, de 43 años, y su esposa Kate Middleton, de 44, llevan varios años impulsando esta causa, durante mucho tiempo considerada tabú en el seno de la familia real.

En octubre lanzaron una fundación dedicada a la prevención del suicidio, a la que aportan un millón de libras (1,36 millones de dólares).

Durante el programa, en el que también participó un panel de expertos, el heredero de la corona británica reveló dedicar "mucho tiempo a intentar comprender" sus emociones, ya que "es un proceso realmente importante que conviene hacer de vez en cuando".

No hizo referencia al cáncer de su padre, el rey Carlos, ni al de su esposa. Ella anunció en enero de 2025 que se encontraba en remisión y desde entonces retomó sus compromisos oficiales.

Por su parte, el monarca indicó en diciembre que su tratamiento se había aligerado.

El príncipe, cuya madre, la princesa Diana, falleció en un accidente de tráfico en París cuando él tenía 15 años, había confesado que 2024 fue "el año más difícil" de su vida, debido a estos dos cánceres.

El pasado octubre, Guillermo ocupó titulares tras aparecer visiblemente emocionado ante una viuda que evocaba el suicidio de su marido.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Bad Bunny protagoniza "Porto Rico", drama épico dirigido por Residente

Teatro en Miami: Moderna versión de 'El rey Lear'

Policía revela que la chef Anne Burrell dejó nota suicida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
MEDIDAS

EEUU renueva emergencia que autoriza interceptar embarcaciones rumbo a Cuba

Frente al micrófono, Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.
EN LA MIRILLA

Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Te puede interesar

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

Por Graciana Álvarez
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro enfrenta nueva acusación en EEUU: lo señalan de vender pasaportes diplomáticos a narcos mexicanos

Florida, Estados Unidos. Venezolanos corearon consignas a favor de la libertad y en contra de la dictadura. 
VENEZUELA

Más de 320 casos de persecución del chavismo contra activistas en el exterior, denuncia ONG

De izq. a der., Raúl Guillermo Rodríguez Castro; un miembro de la escolta del dictador cubano Raúl Castro Ruz, y su hijo Alejandro Castro Espín.
EEUU

Marco Rubio habría sostenido diálogo secreto con nieto de Raúl Castro, asegura Axios