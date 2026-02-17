martes 17  de  febrero 2026
Príncipe William anuncia Mumbai como sede del Premio Earthshot 2026

El anuncio coincide con el encuentro Semana del Clima de Mumbai, enfocado en implementar medidas contra el cambio climático antes de la COP31

El príncipe William de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante un evento especial que marca el primer año de la iniciativa para personas sin hogar Homewards en Lambeth, al sur de Londres, el 11 de julio de 2024.

El príncipe William de Gran Bretaña pronuncia un discurso durante un evento especial que marca el primer año de la iniciativa para personas sin hogar Homewards en Lambeth, al sur de Londres, el 11 de julio de 2024.

AFP/Maja Smiejkowska
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El príncipe William anunció este 17 de febrero que Mumbai, India, será la sede del Premio Earthshot 2026. Fue a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales que el heredero a la corona británica compartió la información.

"El Premio Earthshot en Río generó un impulso increíble para la década Earthshot. Ahora, me complace revelar nuestro próximo destino", inicia el mensaje.

"Este país es un líder tecnológico mundial, alberga el 8% de la biodiversidad mundial. Es el principal factor climático de más rápido crecimiento del mundo, con la mayor población joven del mundo. Y alberga a más finalistas y ganadores del Premio Earthshot que cualquier otro país del planeta. ¡Vamos a la India!", agregó.

Premio

El anuncio coincide con el encuentro Semana del Clima de Mumbai, el cual está enfocado en implementar medidas contra el cambio climático antes de la COP31.

"(India) es un lugar ideal para la entrega de los premios y la serie de eventos que se celebran en torno a ellos, ya que los organizadores señalan que India ha tenido más ganadores y finalistas del Premio Earthshot que cualquier otro país", reseña la revista People.

La última gira que el príncipe realizó a India fue en 2016 junto con su esposa, Kate Middleton.

Los premios Earthshot 2026 reconocen a innovadores e inversores que buscan soluciones a algunos de los problemas ambientales del planeta.

"Los premios están diseñados para inspirar y generar nuevas ideas e iniciativas, así como optimismo de que el cambio climático y otros desafíos pueden combatirse. Los organizadores del Premio Earthshot afirman que India, y en particular Bombay, están bien posicionados para liderar el cambio, tanto en Asia como en el resto del mundo", agrega la revista.

