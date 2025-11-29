sábado 29  de  noviembre 2025
CINE

Productora Emma Lustres triunfa en los próximos Premios Forqué

Emma Lustres, primera productora Medalla de Oro de los Premios Forqué, dice que en cada película "intenta poner el ojo en algún tema relevante"

La productora Emma Lustres.

La productora Emma Lustres.

Europa Press

MADRID.- Emma Lustres --productora de películas como 'Celda 211' y cofundadora de Vaca Films -- recibirá la Medalla de Oro de la 31ª edición de los Premios Forqué que se entregarán el próximo 13 de diciembre en Madrid como reconocimiento a su trabajo por hacer cine independiente con relevancia internacional, lo que reafirma que "el sector audiovisual hace de España una potencia cultural", como ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

Lustres recordó que ha dedicado "buena parte" de sus dos décadas de trayectoria en mejorar el trabajo del sector, pero reconoció que le ha costado convencer a quienes tienen poder decisión de cosas "tan claras y obvias, como que no puede haber las mismas reglas de juego para grandes grupos corporativos que para productores independientes".

Lee además
La Academia está considerando que la ceremonia, que se celebrará el próximo 24 de febrero, sea conducida por un montón de famosos, algo al estilo Saturday Night Life, con gente de moda.
CINE

Francia apuesta a "Un simple accidente" de Jafar Panahi para los Óscar
Sebastián Yatra actúa en España como parte de la gira Entre tanta gente.
MÚSICA

Sebastián Yatra anuncia recorrido por Latinoamérica con nueva gira

También lamentó que todavía hay "personas haciendo discursos muy de otra época, tristes y simplistas", por lo que con cada película ha intentado representar "realidades con matices": "Poner los datos encima de la mesa y las cuestiones de una forma objetiva y que luego cada uno saque sus conclusiones".

De esta forma, explicó que cada película que produce "intenta poner el ojo en algún tema relevante en el que un público más adulto lo reconoce como propio de cosas que han pasado en España, mientras que un público más joven, a lo mejor descubre o se acerca a ellos".

Así, abordó cuestiones como las estafas del sistema bancario en 'El desconocido', además de cuestionar "la política del ojo por ojo, diente por diente" en 'Quien a hierro mata' porque "la venganza no lleva a nada"; o abordar la corrupción política, judicial y policial en 'Código Emperador'.

En este punto, ha insistido en la importancia que usar "personajes realistas" que no sean estereotipos, sino que materialicen el "espectro de grises" del mundo real. Por ello, reconoció que interviene mucho en el guión para, así, humanizar los diálogos al cambiar la forma en que están planteados: "Ciertos detalles que una mujer nunca le diría a un hombre, o que una chica nunca le diría a su amiga, pero muchas veces los guiones están escritos por hombres".

En los últimos años, admitió haberse "enfrascado" en cambiar el estereotipo de las relaciones madre e hija quizás, como reconoció, porque "a lo mejor" tiene "más años" y su hija 18, aunque precisó que "normalmente lo que ha mostrado el cine es una mala relación, una madre pesada y una hija rebelde". Frente a ello, a Lustres le gusta mostrar una relación más "adulta y cariñosa", en donde se hablan como "dos personas razonables y mayores, entre mujeres que se preocupan la una por la otra".

Por otro lado, calificó la violencia de género como un "problema estructural" del sector después de conocerse que la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural, puesto en marcha por la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura, atendió 55 denuncias en su primer año de funcionamiento, un 43% por agresión sexual.

En este sentido, ha señalado que no cree que "el sector audiovisudal esté libre de esta lacra", ya que está impregnada "en toda la sociedad, en todos los sectores, en todas las clases sociales". Además, "sigue habiendo mucho miedo en denunciar y más en un sector como este, tan público, donde se intenta evitar la mala prensa".

A su juicio, "las denuncias se pueden ver como una cosa que incomode, porque vivimos en una sociedad machista que no es igualitaria". No obstante, matizó que "también hay que cumplir la presunción de inocencia", por lo que reconoció que sigue siendo "un tema complejo" dentro de la industria.

Llega a ser un referente

Respecto al reconocimiento con la Medalla de Oro de los Premios Forqué, Lustres adelantó que espera llegar a ser un "referente" para las niñas, que ahora "verán una mujer conocida dentro del sector pero que, como otros productores, no se conocen de cara al público".

Previamente, reconoció que "no sabía qué hacía el productor" y que "pensaba que no podría hacerlo, por no tener el dinero suficiente".

En esta edición de los Premios están nominadas 'Sirat', candidata a los Oscar por España y dirigida por Oliver Laxe; 'Los Domingos', dirigida por Alauda Ruiz; 'Maspalomas', dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; y 'Sorda', dirigida por Eva Libertad, en la categoría de mejor largometraje de ficción.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Romeo Santos y Prince Royce lanzan primer álbum juntos

El Teatro Real recibe el Premio Nacional de Turismo

Cierran prestigioso cine en París por plaga de chinches

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su encuentro con la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen
CASA BLANCA

UE vería poder económico de EEUU como un peligro para su supervivencia

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden y la exprimera dama Jill Biden asistieron al servicio fúnebre del exvicepresidente Dick Cheney en la Catedral Nacional el 20 de noviembre de 2025 en Washington, DC. Pence observa con detenimiento a Biden.
Estados Unidos

Trump rescinde de todas las órdenes ejecutivas con firma automática de la Administración Biden

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
ESTADOS UNIDOS

Marco Rubio ratifica el derecho de EEUU de denegar o revocar visas: "No están garantizadas por ley"

Un fanático del Palmeiras camina por una calle de Lima antes de la final de la Copa Libertadores, el 28 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Hincha de Palmeiras muere en accidente antes de la final de la Copa Libertadores en Lima

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

EEUU anuncia cierre total del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
POLÍTICA

Honduras enfrenta unas elecciones decisivas entre denuncias de fraude y polarización

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño del Distrito 113 de Florida.
HIJO TÍPICO DEL DISTRITO 113

"Florida no está en venta", advierte republicano moderado aspirante al Congreso estatal

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
CONFLICTO

Trump conversa con Maduro y le indica que EEUU multiplicará acciones militares, según reportes

El Papa León XIV oficia una misa en el Volkswagen Arena como parte de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, en Estambul, el 29 de noviembre de 2025. 
VATICANO

El Papa preside su primera misa en Turquía tras visitar la Mezquita Azul